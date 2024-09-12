快訊／2官股金融業遇駭！　兆豐金、彰銀緊急搶修恢復

▲2家財政部持股的泛官股金融機構遇駭，已緊急搶修恢復。圖為財政部外觀。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

彰銀（2801）今（12）日晚間8點46分證實遭遇網路攻擊，目前網站皆已恢復正常運作，這是繼兆豐金（2886）之後，今日第2家證實遇駭的財政部所屬官股金融機構。

彰銀指出，「本行於遭受網路攻擊時，已於第一時間啟動相關防禦復原機制，目前網站皆已恢復正常運作，對營運尚無重大影響。」

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彰銀表示，受影響的範圍以銀行官網為主，並已修復，銀行存匯、財富管理和ATM系統都沒有影響。

兆豐金（2886）今日晚間證實遭遇網路DDoS（分散式阻斷服務攻擊），不過兆豐銀行未受影響；兆豐金指出，公司官網遇駭範圍包括：集團金控、證券、票券及投信公司網站遭受網路DDoS攻擊，並已於第一時間啟動相關防禦復原機制，目前網站皆已恢復正常運作。

至於可能損失或影響，兆豐金表示，經評估對各該公司日常營運尚無重大影響。集團相關資安防護機制，目前已足以因應此事件，後續將持續密切監控。

中租-KY也指出，偵測到官網遭受DDOS攻擊，導致官網服務中斷，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，並與資安技術專家協同處理，目前官網恢復正常運作，評估對公司運作無重大影響，公司已立即針對類似資安防護進行優化提升。

市場傳出，親俄駭客「NoName057」因總統賴清德問「中國為什麼不拿回在清朝璦琿條約割讓給俄羅斯的土地？」引發擾亂市場的動機，從本周盯上台灣，陸續針對政府單位發動網攻，至於攻擊對象包括證交所、兆豐、彰銀、財稅單位官網與司法體系相關網站，至於攻擊手法主要是利用大量網路流量，使目標的伺服器不堪負荷，進而癱瘓網頁。