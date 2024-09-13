抽中有望賺6萬！　漢田生技、泓德能源今日開放申購

▲泓德能源董事長謝源一（右）與總經理周仕昌（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

新股抽籤別錯過！漢田生技(1294)、泓德能源(6873)都在13日開放申購，其中泓德能源承銷價188元，以市價248.5元計算，抽中一張有望現賺6.05萬元。

漢田生技承銷價則為118元，以市價133元計算，抽中一張有望現賺1.5萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泓德能源9月底正式改列一般板，總經理周仕昌日前表示，泓德能源有「五個第一」，包括最國際化的能源平台、最完整的垂直整合平台、最多土地的庫存平台、最大的資產管理平台、最完整的技術整合平台，未來除了包括日本、澳洲、菲律賓等案場可助攻營運表現外，更看好今年下半年在嘉義、台南案場工程認列後，營運表現有望大幅成長，今年以賺逾1個股本為目標努力，法人更看好，以現有案場工程推估，營收有望挑戰百億，每股獲利也有望超過一個股本。

泓德能源2024上半年合併營收為21.56億元，年增5.40%，基本EPS為1.56元。2023年全年營收58.39億元，較前一年成長15.39%，且2022年及2023年連續兩年度基本EPS均有8元以上，分別為8.18元及8.36元。因布局眼光精準，泓德能源手握充足土地庫存量，可穩定建置光電案場與儲能案場，2024年目標光電開工量體350MW、儲能開工量體120MW。

針對下半年展望，周仕昌表示，目前除了屏東案場在七月挹注營收外，還有嘉義119MW及台南30MW案場將在Q3、Q4按工程進度認列營收。