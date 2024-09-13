精誠出售11.86%股權給台灣大！交易額逾39億元　股價一度飆漲8%

▲精誠資訊宣布引進策略夥伴台灣大哥大。（圖／翻攝自精誠資訊）

記者楊絡懸／台北報導

精誠資訊（6214）13日表示，出售子公司精璞投資及漢茂投資展業持有的精誠股票給台灣大哥大（3045），未來雙方將共同布局東南亞及日本等海外市場，以躋身成為世界級的ICT服務公司為目標。消息一出，精誠早盤股價以126元開高，一度大漲8%，最高價來到130元；台灣大為115元平盤。

根據交易資訊，台灣大哥大將以每股新台幣123元取得精璞投資與漢茂投資展業兩家子公司合計持有的精誠資訊普通股32,298,154股，交易總金額為新台幣39.72億元，股權交易後，台灣大哥大將持有精誠股權共11.86%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

精誠資訊表示，在百工百業數位轉型AI化需求日增下，系統整合技術從IT走向ICT，整合OT與IoT萬物聯網已是大勢所趨。

隨著GPU算力、數據傳輸和網路邊緣運算等基礎資訊科技力的日益精進，精誠引進策略性夥伴台灣大哥大的結盟，除有助取得電信產業的資源以及獲得資金的挹注外，雙方也將攜手搶攻ICT市場商機。

展望未來，精誠資訊認為，雙方透過業務上的合作將可面向更多的B2B與B2C客戶，可望至少在電信服務、智慧節能、雲端服務、IDC/機房等領域，為客戶創造更大的價值服務，讓營收獲利綜效做出實質貢獻。

此外，精誠與台灣大也將共同加速布局東南亞及日本等海外市場，以躋身成為世界級的ICT服務公司為目標，持續壯大精誠在資服業生態整合的領導地位，增添未來更強勁的成長曲線。

精誠今年8月合併營收26.5億元，年成長5.16%；累計今年前8個月合併營收249.09億元，年成長13.12%，主要是受惠於消費性零售及電商市場人潮回流，帶動數位應用服務及電商維運維護的收入持續增長，此外，香港子公司營收也逐步提升，整體表現尚符合預期目標。