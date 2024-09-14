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冒名電話簡訊高達300萬筆！假網頁騙信用卡個資　還用AI複製聲音

▲冒名電話詐騙的話術多元，手法不斷翻新。（圖／Gogolook提供）

▲冒名電話詐騙的話術多元，手法不斷翻新。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

詐騙猖獗四起，不僅衝擊大型企業，中小型企業、國營企業也成為目標。台灣數位信任協會和中華民國電腦稽核協會發布「2024冒名詐騙報告書」提到，冒名類型的高風險電話和簡訊高達近300萬筆，尤其電話詐騙話術多元，還用AI技術複製聲音騙取財務個資，更要留意優惠簡訊搭配釣魚連結，提高警覺多加查證，才能避免受騙上當。

「2024年冒名詐騙報告書」以結合信任科技公司Gogolook（走著瞧公司）旗下「Watchmen商譽保護服務」的第一手數據，分析國內冒名電話、簡訊、網域和社群的詐騙類型與趨勢，其中發現，冒名電話詐騙話術多元，手法也不斷翻新，商品促銷、繳費逾期、急難捐款都是常見的內容。

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▲詐騙鎖定企業冒名！2023年起逾300萬筆冒名電話與簡訊。（圖／Gogolook提供）

▲逾300萬筆冒名電話與簡訊。（圖／Gogolook提供）

詐騙鎖定企業冒名！2023年起，逾300萬筆冒名電話與簡訊

根據Watchmen商譽保護服務獨家數據分析，從2023年至2024年4月為止，冒名類型的高風險電話和簡訊高達近300萬筆，除了政府機構及國營企業之外，還包括金融機構、電商平台、電信公司、影視場館及零售業者等，影響品牌商譽與外界觀感。

有別以往傳統電話的方式，詐騙集團也開始利用AI技術，只需幾秒對話，就用AI生成複製特定對象的聲音，進一步使得冒名的電話詐騙更為逼真，使得民眾的財務與個人資料外洩風險更加擴大。

詐騙「舊招新用」，政府機構與公家單位成主要受害者

以冒名電話高峰期來看，在2023年3月、4月期間，詐騙集團鎖定電商和娛樂性質產業，如東森購物和生活市集等，以信用卡扣款錯誤為名義，引發受害者的恐慌心理，誘導進行匯款操作。

冒名簡訊詐騙在2023年12月迎來高峰，國營事業為主要受害單位，詐騙透過冒名遠通電收及台灣自來水公司通知繳費逾期，並製作逼真的一頁式網頁，誘導受害者輸入包含姓名、電話、信用卡帳號與安全碼等個資。

不僅如此，詐騙集團也經常冒名中華電信和台灣大哥大，寄發點數兌換優惠簡訊搭配釣魚連結，以竊取消費者個資或誘導轉帳；今年4月，詐騙集團更「舊招新用」，冒名戶政事務所警示民眾個資外洩，實則意圖竊取民眾個人資訊，刑事局165反詐騙諮詢專線也提醒民眾收到可疑來電時，進一步主動向戶政機關查證確認資訊。

▲冒名詐騙舊招新用，政府機構與公家單位成主要受害者。（圖／Gogolook提供）

▲政府機構與公家單位成主要冒名受害者。（圖／Gogolook提供）

冒名詐騙態度惡劣，將嚴重影響企業聲譽

冒名電話詐騙波及多個產業和機構，受害單位範圍涵蓋公私部門。觀察Whoscall用戶回報紀錄，與民眾日常息息相關的公家單位，如健保局、戶政事務所、台灣電力公司，皆是詐騙冒名的主要對象，聲稱健保停卡、身分證申辦、拆電表等話術誘騙。

解析冒名詐騙簡訊手法，可發現「繳費通知」、「借貸方案」、「優惠兌換」為三大詐騙手法。

第一，「繳費通知」詐騙行之有年，至今仍屢見不鮮，常假藉催繳水費、電費等民生議題，像是自來水、停車費以及交通違規等，在發送詐騙連結簡訊後，誘導民眾透過點擊連結到假的網頁，進一步騙取信用卡、個資等資訊。

第二，借貸方案多半冒名金融單位，以加LINE諮詢的釣魚簡訊誘騙民眾，從車貸至健保卡擔保借款，都是詐騙鎖定的範圍。

第三，冒名詐騙更是鎖定民眾搶便宜的心理，以中華電信、台灣大哥大及遠傳電信名義發放假優惠訊息，藉此騙取消費者個人資料。

台灣數位信任協會表示，多數詐騙透過共用號碼寄送不實資訊，建議企業或政府單位應申辦或註冊認證門號，避免遭受有心人士冒名，傷及自身形象。

▲冒名詐騙簡訊三大陷阱：繳費通知、借貸方案、優惠兌換。（圖／Gogolook提供）

▲冒名詐騙簡訊三大陷阱。（圖／Gogolook提供）

生成高達「近萬個詐騙網站」，投資詐騙為大宗

網站詐騙手法層出不窮，從2023年開始，詐騙集團生成的詐騙網頁已高達近萬個，成為社會重大關注議題。根據Watchmen數據分析，投資詐騙仍是網域詐騙大宗，詐騙集團透過冒名幣安、imToken、TokenPocket等平台，誘騙投資者上當。內政部警政署也指出，2023年詐騙報案近4萬件，總財損金額更達到近新台幣90億元，其中「投資詐欺」占比最高。

除此之外，一頁式詐騙網站也成為新興詐騙手法，其中，Costco線上購物和華為商城被大量冒名；電商平台的詐騙案件更是猖獗，包含阿里巴巴（Alibaba）、亞馬遜（Amazon）、淘寶、PChome及樂天（Rakuten）等知名平台頻頻遭到冒名，對企業的信譽造成巨大損害。

台灣數位信任協會呼籲，三大常見的詐騙網址結尾為「.top」「.xyz」和「.vip」，民眾在瀏覽網頁和網路交易時，應仔細核對網址，避免點擊不明連結，或在陌生網頁上留下個人資料，以防上當受騙。

《2024冒名詐騙報告書》彙整2023年至2024年台灣電話、簡訊、網址冒名詐騙趨勢，以及新加入全台獨家社群廣告詐騙態樣分析，內容摘要：

● Meta平台前3大冒名詐騙廣告類型：假冒名人、假冒金融投資機構、假冒國營事業。

● 前3大冒名電話對象為：國營事業、金融機構、電商平台。

● 前3大冒名詐騙簡訊手法為：繳費通知、借貸方案、優惠兌換。

● 3大常見詐騙網址結尾：.top、.xyz、.vip。

關鍵字： GogolookWhoscall詐騙冒名簡訊電話

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