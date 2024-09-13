優你康光學投資7843萬擴產自動化　搶攻隱形眼鏡市場

▲優你康光學的營收達新台幣0.99億元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

全球隱形眼鏡市場規模逐年擴大，主要受到消費者對視力矯正需求增加、產品功能多元化以及生活型態改變等因素推動。優你康光學為因應此趨勢，積極投入資源，預計投資新台幣7843萬元進行產線擴張與自動化升級，以提升生產效率、確保產品品質，進而強化市場競爭力。

市場研究機構預測，未來幾年內，隱形眼鏡市場將持續保持穩定成長，為相關企業帶來龐大商機。隱形眼鏡製造商優你康光學，積極布局矽水膠散光、 彩片等多元產品線滿足不同消費者需求。面對日益競爭的市場環境，採取擴大產線與自動化升級策略，以提升生產效率、降低生產成本，提升市場競爭力。

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8月份，優你康光學的營收達新台幣0.99億元，較去年同期成長11.61%，不僅展現了市場對優你康光學產品的高度需求，也印證了不斷擴大產能的重要性。隨著設備升級的完成，持續推動隱形眼鏡市場的技術創新。

優你康光學董事長表示，將持續強化生產自動化和技術升級的投入，提升全球市場的競爭力，並穩步增長，擴大產線與自動化升級的策略，是長期市場規劃中的重要里程碑。此項策略的實施將有助於優化生產流程，提升市場競爭力，並為全球消費者提供更高品質的視覺健康解決方案。