全台首例！　台泥在歐洲發行「歐元綠色公司債」

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）今（13）日重訊公告，董事會通過將首次於國內發行可持續發展連結的可轉換公司債（CB），總面額上限新台幣80億元，資金用途為償還銀行借款，以及發行海外無擔保轉換公司債（ECB），發行總額上限3.5億美元，以增資荷蘭子公司TCDH；同時，台泥提供TCDH背書保證3億歐元，供其發行綠色歐元公司債，資金用途為償還銀行借款，台泥將成為台灣首家在歐洲發行歐元綠色公司債的企業。

台泥表示，綠色籌資代表公司將投入更多資金用於對環境友善的減碳及綠色資本支出，在歐洲有生產低碳水泥、建置儲能充電等實體運營，並貢獻穩健現金流量。

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台泥指出，此次增資荷蘭子公司TCDH及該荷蘭子公司TCDH發行綠色歐元公司債，即是為其償還今年3月擴大土葡低碳水泥投資借款，以強化財務結構；台泥企業團於歐元資本市場發行債券，不僅可讓資金來源多元化，減少利息支出，並配合歐洲子公司的歐元收入發行歐元債券，減少匯兌風險。

而在國內部分，台泥提到，繼今年8月取得櫃買中心可持續發展連結債券資格認後，發行可持續發展連結可轉換公司債（SLCB），依照可持續發展績效目標訂定溫室氣體減量目標，以2016年作為排放基準年，設定2027年目標，台灣與中國水泥廠溫室氣體範疇1排放量與範疇2合計排放強度，將減量14.9％。

台泥指出，過去2年台泥皆透過GDR海外存託憑證籌資，此次於國內以及歐洲皆選擇可轉換公司債，預期可有效控制股本擴張，減輕稀釋每股盈餘。