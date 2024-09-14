晶華搶攻明年婚宴市場　升級軟硬體服務「起桌價不到3萬元」

▲晶華酒店。（圖／晶華提供）



記者廖婕妤／台北報導

婚宴市場需求增溫，晶華（2707）開始為明年的訂單布局，日前公布2025婚宴專案，首度公開全新的軟硬體服務，並推出5大亮點，更維持現有29,800元起的桌價，目標成為30桌的五星級酒店婚宴場地首選。

晶華表示，少子化的議題逐漸在婚宴市場發酵，舉辦婚宴的場地選擇增加、但婚宴場次卻相對減少，精緻高價、體驗非凡的婚宴成為五星級酒店專攻的利基市場；以台北晶華酒店為例，2023年的婚宴桌數規模落在20-30桌間，場次雖較疫前減少1成，但每場婚宴平均消費卻成長15％，表示新人願意付出較高的人均預算、打造自己屬意的婚宴。

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晶華指出，2025年決定加碼提升專案服務、菜色及周邊禮遇，包括主打30桌的首選場地，贈送光雕佈景、強調ESG環保概念，並將知名粵菜餐廳晶華軒的主廚推薦大菜列入婚宴菜單選項等，同時連結麗晶精品購物券以及獨家法國甜品品牌和晶華國際酒店集團旗下各酒店的蜜月行程，提供獨一無二的婚宴服務。

晶華提到，此次婚宴專案主打的場地是晶華酒店三樓的宴會，並將發揮其擁有麗晶精品、超過50家國際精品品牌的優勢，依下訂桌數致贈相對應價值的「麗晶精品婚禮卡購物金」，可一次購足結婚必備的12禮行頭首選。

晶華今年上半年合併營收為31.35億元，年減6.05%，主要是受太魯閣晶英酒店因403地震暫停營業影響；稅後淨利為7.2億元，年增2.13%，EPS為5.65元，創疫情後新高。今年8月合併營收為4.82億元，月增8％、年減12.87％；累計今年前8月合併營收為40.64億元，年減8.41％。