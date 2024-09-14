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國際水週國外買主雙位數成長　亞洲企業紛來尋解方

▲TIWW 2024舉辦多場產品發表會及Tech Talk技術發表會，邀請國內外指標企業及政府分別就水科技、水應用及水處理等3大主題，分享創新產品技術及產業發展趨勢。（圖／貿協提供）

▲TIWW 2024舉辦多場產品發表會及Tech Talk技術發表會，邀請國內外指標企業及政府分別就水科技、水應用及水處理等3大主題，分享創新產品技術及產業發展趨勢。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024台灣國際水週(Taiwan International Water Week，TIWW)昨(13)日圓滿落幕。今年有百家企業共襄盛舉，使用近200個攤位，展出智慧系統、廢汙水處理、再生水、海水淡化、終端淨水等設備、零組件及各式解決方案，吸引國內外超過2,500名水資源專業及跨產業參觀者。其中，國外參觀者更以雙位數成長，前5大買主國依序為越南、馬來西亞、日本、菲律賓及泰國，顯示此展為亞洲企業尋找水資源解決方案的最佳採購平台。

三天展期處處可見來自世界各地的買主熱絡洽談，參展商收穫滿滿。例如齊祥工程展示的全球專利JW生態工法鋪面技術，接獲眾多國內外買主及媒體積極詢問；笠毅工業則表示今年展覽買主專業且客群精準，與日本、韓國、澳洲等多國買主洽談熱絡，後續合作可期。

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膜淨材料則表示與馬來西亞、阿拉伯聯合大公國及印尼等多國買主進行深度洽談，買主對於工業淨水及消費性濾水產品表示高度興趣，成效超乎預期；此外，今年諾瓦材料首度參加水週，於展中展示約4坪大小的MVR廢水處理機器，吸引國內外參觀者駐足了解；更有許多參展商表達下屆持續參展的意願。

作為台灣唯一的專業水展，TIWW今年也吸引來自水利、半導體、軟體、電子、化工、建築、汽車業等國內外重量級企業及跨產業專業人士前來觀展，包括台積電、美光、日月光、鴻海、美超微、昇陽、西門子、所羅門、台塑生醫、中油、六和化工、長春石化、及福建設、日本東麗集團、日本長野計器株式會社、美國甲骨文公司、裕隆汽車、西班牙Coxabengoa、德國 F.A.S.T. GmbH、法國Suez等，進一步突顯水資源技術在各大產業的重要性，及產業用水需求日益攀升。

本屆展覽期間活動豐富多元，包含TIWW Tech Talk技術發表會，分別由法商威立雅(Veolia Water)、經濟部水利署(WRA)、英國標準協會(BSI)分享最新水處理技術、政府針對水利工程所推動的淨零碳排計畫以及國際標準認證等產業趨勢；於W Stage辦理18場次之熱門產品發表會，則總計吸引超過400人次聆聽。

展覽期間亦辦理一對一採購洽談會，匯聚來自巴西、沙烏地阿拉伯、保加利亞、以色列、馬來西亞等6國買主與台灣參展商進行超過40場次洽談，未來採購商機可期。

隨著我國政府積極推動再生水與海水淡化廠、曾文南化聯通管及翡翠原水管等工程計畫，行政院公布明年治水預算整體規模達551億元，較今年增加10.4%，以確保穩定供水及提升防災韌性；各產業更相繼投資智慧節水及再生水系統，未來將創造龐大商機。

台灣國際水週(TIWW)將於2025年再次登場，展覽最新消息及報名參展資訊，可鎖定官網(www.taiwanintlwaterweek.com)及社群粉絲專頁。

關鍵字： 國際水週國外買主雙位數成長

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