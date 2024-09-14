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額外幫雇主洗碗、倒垃圾！她提離職　總經理嗆：回家當千金小姐

上班族,OL,壓力大,不想上班,翻白眼。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不滿被當幫傭而提出離職。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

離職的原因有許多種，可能是因為同事難相處，也可能是工作環境不適合，一名女網友表示，發現公司低報勞健保，還被雇主當作家庭幫傭對待，因此提出離職，並寫出對公司不滿的地方，沒想到卻被總經理嗆「建議回家當千金小姐」，貼文曝光，一票網友勸「快去檢舉」。

女網友在Threads發文，離職原因寫道，公司低報勞健保、被要求做一些與工作無關的家庭事務，如洗碗、倒垃圾等。她強調，員工並非家庭幫傭，不應該被要求做這些事情，「無法接受被雇主說是坐檯的」。然而，總經理在審核離職申請時，竟酸「建議回家當千金小姐，不要出來受氣」。

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貼文超過50萬網友瀏覽，還釣出同事透露「工作職稱是業務助理」。底下網友直呼「一定要去檢舉」、「這種大概家族企業裡面應該一堆都親戚，然後公私不分，把員工當保母阿姨，改天他爸走了你們大概還要去帶孝」、「到底是誰在家裡爽，他是不是搞不清楚」、「原來爛老闆真的沒極限」、「檢舉勞工局啊，低報很嚴重」、「現在的老闆都是草莓族是不是，講實話就玻璃心哦」。

其他網友分享遇到慣老闆的經驗，「之前在建設公司當總機，但每周五要去有機市場幫董事長買菜，超傻眼」、「我前公司要幫老鳥買下午茶，幫老闆媽媽跑全聯，領個2萬多真的被當傭人」、「在一間家族企業裡面一堆親戚，全部公私不分，還要我當保母」。

關鍵字： 公司員工低報勞健保家庭幫傭總經理

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