ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

00929配息「今年殖利率小於6%」！低於合理價格　買進還是賣出？

▲台股。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／知美Jimmy

台股ETF規模前十大，就有兩檔月配高股息，為什麼月配高股息這麼夯？00929成立時間1年3個月，00940成立時間只有5個月，受益人數已經通通突破90萬人，退休人士喜歡打造月月資產現金流，因為退休後的生活和上班是完全不同，每個月少了固定的薪水入帳，難免會擔心手頭上的現金不夠退休後的生活開銷，持有市值型需要自己買低賣高，持有高股息固定配息更單純簡單，退休後難免需要時間適應。

知美今年裸辭後，也曾經陷入長達四個月的待業焦慮期，這時候帳戶固定有現金流等於變相固定有月薪的感覺，會讓心情穩定很多，當然，月配高股息並非穩賺不賠，尤其九月份，00929宣布繼續降低配息金額，加上最近市場價格不斷下降，短期買貴的投資人，絕對是賺了股息但是卻賠了價差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但是早就持有的投資人，因為手上還有過去領到手的現金股利，擁有足夠的安全邊際，所以是完全不擔心，不少觀眾朋友，持有高股息ETF還有另一種目的，希望領到手上的現金股利，大於最初的買進價，這樣子代表，不論市場價格怎麼變化都不需要再擔心賺了股息卻賠了價差。

▲

想要追求零成本台灣最夯的兩檔月配高股息，00929、00940總共需要幾年時間呢？月配息ETF一年最多有12次配息，929最近一次的公告金額0.16元計算，一年有機會領到1.92元，利用目前最新的市場價格18.97元計算，想要挑戰零成本大約需要9.9年，當然929最近的價格、配息表現越來越低，晚進場的觀眾朋友賺股息同時卻也賠了價差。

但是對於早就持有的觀眾朋友來說，如果你是利用929的發行價格15元買進，持續參與除權息的情況下，總共已經領到2.01元的現金股利，除非市場價格低於12.99元，否則到目前為止都是賺了股息也賺到價差。

940當初有多風光現在就有多狼狽，成立以來配息金額不如預期，宣傳時稱過去五年平均殖利率8.6%，結果現在不僅價格跌破發行價，配息率還只有6.32%，連續配發三次現金股利0.05元，目前最新市場價格9.49元計算，想要挑戰零成本大約需要15.9年，利用發行價格10元買進的觀眾朋友，剩餘成本還低於最新市場價格，絕對是賺了股息但卻賠了價差。

過去兩年台股的漲勢真的是非常強勁，企業獲利直直衝，導致2023年高股息的成分股除權息殖利率都非常高，高股息ETF的配息來源主要有兩種，成分股除權息的現金股利，還有成分股買低賣高的資本利得價差，所以過去一年成分股的高殖利率，加上台股大漲的資本利得價差，讓不少高股息能夠紛紛喊出高於10%的配息。

但是仔細觀察929、940前十大成分股，2024年的年均殖利率表現，總共有4檔相同，而年均殖利率最高的聯電只有5.72%，前十大成分股的平均殖利率通通小於6%，不少觀眾朋友擔心高股息ETF超高配息的時代已經過去。

▲

▲

關於這點知美建議各位觀眾朋友放寬心，景氣循環本來就是有高有低，股票的價格會上漲也會下跌，買進一籃子股票的高股息，配息自然也是會上升、下降，重新審視自己買進的理由，就像知美每個月定期定額扣款5千元買進00940元大臺灣價值高息，因為投入的都是長期不會用到的閒置資金，所以面對近期台股上下劇烈震盪內心一點感覺都沒有。

高股息配息並不是無中生有，常常有觀眾朋友詢問知美，需不需要特地買進參與除權息？因為大多數觀眾朋友的觀念存在一項盲區，那就是誤以為高股息ETF的配息是平白無故生給你，天下沒有白吃的午餐，如果你不相信，下次除息的時候可以打開帳戶，如果一張高股息配息1000元，那你持有10張就是除息1萬元，除息當天打開APP你就會驚訝的發現，怎麼損益那邊扎扎實實的少了一萬元？因為ETF的配息是從淨值扣除再配給你，所以怎麼判斷929、940？

未來還有沒有足夠的配息能力，點開官網就可以找到目前最新的淨值組成資訊，因為ETF的配息是從淨值扣除再配給你，而可以當作配息的兩大來源，前面提到過的成分股參與除權息領到的現金股利，還有成分股買進賣出的資本利得價差，通通被整理在官網的淨值裡。

知美製作影片當下，929最新淨值組成有，不可以用來配息的基本面額15元，還有可以用來配息的收益平準金0.73元，大約可以維持0.16元的現金股利4.5個月的時間，資本損益平準金雖然也可以用來配息，但是因為同時包含已經實現以及還沒有實現的兩個部分，所以實際配息還是要等投信公告最準確。

但是透過成分股的年均殖利率比較可以發現，2024年成分股的平均殖利率絕對是遠遠比不上2023年的光榮場面，00940最新的淨值組成面額10元，加上收益平準金0.29元，大約可以維持0.05元的現金股利6個月，雖然資本損益平準金項目可以用來配息，但是因為940還處於破發狀態，資本損益平準金項目是負的0.91元，所以沒有任何資源能夠配發。

不保證未來現金股利金額、配息不一定填息
歷史績效僅供參考，不保證未來獲利
投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控
粉專內容無提供任何投資買賣建議
投資有風險，買賣前請自行判斷

（本文內容獲知美Jimmy授權，原文出處於此，未經同意禁止取用轉載。）

關鍵字： 0092900940ETF配息殖利率

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

美系外資釋出最新報告，預期IC設計廠信驊(5274)的Cupola 360出貨量明年恐下滑，更認為現在股價已經達標，是適合部分雲端半導體獲利了結的時候，因此決定調降信驊評等，由原先的「加碼」調降至「中立」，目標價由5150元下修至4765元，信驊今日股價也因此被打入跌停。

2024-09-16 13:52
紡織廠「大同染整」關廠大量解僱員工　勞動部3點回應

紡織廠「大同染整」關廠大量解僱員工　勞動部3點回應

桃園紡織廠「大同染整」近日突然宣布將在10月關廠，上百名員工瞬間失業，氣憤指控公司違反勞基法，對此，勞動部今（16）日提出3點回應。

2024-09-16 14:42
日圓升破140防線刷1年來最強　Fed降息預期效應拉抬

日圓升破140防線刷1年來最強　Fed降息預期效應拉抬

美國聯準會（Fed）降息與日本央行有意升息兩大因素影響，美元指數回落至100大關保衛戰；日圓今（16）日盤中匯率升破140防線，報139.96日圓，為2023年7月、逾1年來最強。

2024-09-16 14:31
電信業「踩紅線」將限制號碼核配　數發部也將修法獎勵防詐

電信業「踩紅線」將限制號碼核配　數發部也將修法獎勵防詐

為了配合防詐條例實施，數位發展部預告修訂《電信號碼申請及核配辦法》部分條文，如果電信業者違反防詐條例，將受到一定期間內號碼核配數量的限制，此外，主管機關也有權抽查特殊號碼的使用狀況，預計最快於今年底實施。

2024-09-16 14:16
外銷訂單減少！　無薪假增306人

外銷訂單減少！　無薪假增306人

勞動部今（16）日公布最新一期無薪假，實施人數共4765人，家數為276家，與上期相比增加306人、1家，勞動部表示，本期主要還是製造業增加較多，主要是受到外銷訂單減少所致；花蓮地區受到0403地震影響也讓未恢復，後續持續觀察。

2024-09-16 14:14
群創賣廠題材噴　爆17萬張大量亮燈漲停

群創賣廠題材噴　爆17萬張大量亮燈漲停

面板廠賣廠題材噴發，群創（3481）今（16）日盤中爆出逾17萬張大量一度亮燈漲停，最高15.6元，至收盤前半小時仍為上市公司成交量最大。

2024-09-16 13:06
台股量縮「PCB亮紅」！2檔強拉漲停　競國要關廠還化身妖股

台股量縮「PCB亮紅」！2檔強拉漲停　競國要關廠還化身妖股

儘管中秋節前夕投資市場陷入觀望，成交量持續量縮，但PCB族群仍強勢表態。律勝（3354）16日早盤直接亮燈漲停，值得注意的是，競國（6108）在歷經關廠風波導致股價暴跌後，也拉出一根漲停。

2024-09-16 12:14
iPhone 16預購低於預期　郭明錤點原因：AI未上線、中國競爭激烈

iPhone 16預購低於預期　郭明錤點原因：AI未上線、中國競爭激烈

蘋果iPhone 16系列手機13日開放預購，分析師今天推估首週末預購銷量約3700萬支、年減約12.7%，Pro機型需求低於預期，原因包括人工智慧（AI）功能未隨著新機發售同步上線、中國市場競爭激烈仍影響iPhone需求。 蘋果iPhone 16系列手機13日開放預購，分析師今天推估首週末預購銷量約3700萬支、年減約12.7%，Pro機型需求低於預期，原因包括AI功能未隨著新機發售一起上線、中國市場競爭激烈仍影響iPhone需求。

2024-09-16 11:53
中秋前不工作！企業採分流上班　緯創、英業達直接「連放4天假」

中秋前不工作！企業採分流上班　緯創、英業達直接「連放4天假」

今年中秋節於9月17日星期二到來，由於行政院取消連假補班制度，因此如果員工想要連續放4天長假，就必須要自行請假星期一。儘管全台勞工階級16日都必須上班，仍有企業直接宣布星期一休假，包括代工廠緯創（3231）、英業達（2356）都直接在9月16日放假，更不用另外找休假日補班。

2024-09-16 10:54
抽中賺逾13萬！本周3檔申購先後推出　華景電價差最大

抽中賺逾13萬！本周3檔申購先後推出　華景電價差最大

新股抽籤別錯過！華景電（6788）辦理上櫃增資，即將在18日開放申購，承銷價為130元，以今日盤中高點價格268元計算，一張價差達13.8萬元。

2024-09-16 10:21

讀者迴響

熱門新聞

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

289萬人注意！13檔台股ETF近期除息　00929今最後買進日

企業採分流上班　緯創、英業達直接「連放4天假」

桃園「空姐村」房價有夠香　在地房仲：2字頭買中古大樓

醫生沒入榜！大學念「這10個系」收入最好

00929配息「今年殖利率小於6%」

金融海嘯滿16年　央行：彭淮南曾問柏南克為何不救雷曼兄弟

北市徵才「月薪上看100K」！　26家企業一次看

3名會計師受懲戒　其中1人本月起停業到年底

群創賣廠題材噴　爆17萬張大量亮燈漲停

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366