國泰世華阻詐績效居同業之冠！行政院長卓榮泰勉勵肯定「國泰盾」四大聯防機制

▲行政院院長卓榮泰（中）率行政院秘書長龔明鑫、行政院林明昕政務委員、金融監督管理委員會主任委員彭金隆、發言人李慧芝、打詐指揮中心指揮官馬士元、銀行局局長莊琇媛、銀行局副局長童政彰、內政部警政署署長張榮興、刑事警察局局長周幼偉，今（16）日至國泰世華銀行營業部視察，並與國泰世華銀行董事長郭明鑑、副董事長蔡宗翰、總經理李偉正、鄧崇儀資深副總以及國泰金控總經理李長庚合影留念。（圖／國泰世華提供，下同）

生活中心／綜合報導

國泰世華展現對金融安全的堅定追求，致力阻詐不遺餘力，根據內政部警政署統計，國泰世華2023年臨櫃攔阻詐騙金額逾新臺幣12.8億元，位居金融業之冠；今年1月至6月，臨櫃成功攔阻詐騙案件也逾1,000件，為民眾守護超過新臺幣8.2億元。行政院院長卓榮泰為勉勵第一線行員辛勞，率秘書長龔明鑫、政務委員林明昕、打詐指揮中心指揮官馬士元、發言人李慧芝、金管會主委彭金隆、銀行局局長莊琇媛、銀行局副局長童政彰、內政部警政署署長張榮興與刑事局局長周幼偉，今（9/16）至國泰世華營業部視察，除了為前線行員加油打氣，也聽取國泰世華「國泰盾」四大聯防機制，展現金、警一同捍衛民眾資產、打擊詐騙的行動力與決心。

行政院長卓榮泰表示，面對打詐議題，在行政院與立法院通力合作下「打詐新四法」已陸續通過並頒布施行，除了透過強而有力的執法，也需要銀行業者一同發揮臨櫃關懷攔阻以及科技防詐的功夫，建立反詐生態系；同時十分感謝國泰世華全行一心的努力，攔阻績效卓著可作為典範，期盼未來共同發揮聯防效能，讓歹徒無處可逃，無處可騙，一同走向更文明、安全的社會。

▲行政院院長卓榮泰今（16）日至國泰世華銀行營業部視察表示，除了透過強而有力的執法，也需要銀行業者一同發揮臨櫃關懷攔阻以及科技防詐的功夫；同時感謝國泰世華全行一心的努力，攔阻績效卓著可作為典範，期盼未來共同發揮聯防效能，一同走向更文明、安全的社會。

國泰世華董事長郭明鑑表示，面對無差別攻擊的詐騙，國泰世華去年成立跨部門反詐專責小組，並攜手金融同業及民間企業深化科技阻詐合作，乃至於與主管機關、警政單位緊密交流協作，匯集全民每一分力量建立堅韌的反詐連線。同時為擴大扎根識詐意識，國泰世華去年12月同步提出「#說出來 阻止更多人受騙」倡議行動，邀請民眾勇敢說各種遇到的詐騙手法，避免更多人受騙，一起建立互相信賴的社會。

行政院視察活動由國泰世華董事長郭明鑑率主管群們陪同，展現國泰世華整合數據科技與人員培力推行之「國泰盾」豐碩成效。「國泰盾」依循行政院「打擊詐欺策略行動綱領」架構發展阻詐藍圖，橫跨四大構面「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」。在「知識盾」識詐宣導面，國泰世華透過各項創新宣傳手法，包含攜手警政署刑事警察局舉辦全台首場沉浸式詐騙體驗展，號召多家同業與企業響應倡議「# 說出來阻止更多人受騙」反詐觀念等，宣導觸及人數至今已逾9,300萬人次。

▲國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，面對無差別攻擊的詐騙，國泰世華去年成立跨部門反詐專責小組，並攜手金融同業及民間企業深化科技阻詐合作，乃至於與主管機關、警政單位緊密交流協作，匯集全民每一分力量建立堅韌的反詐連線。

▲國泰世華銀行法遵長王佳琪副總經理分享國泰世華臨櫃關懷以及科技組詐成效。

「科技盾」則以AI打造詐騙偵測模組，強化預警機制，並升級CUBE App推出「卡片安全鎖」功能遏止盜刷情事；而「關懷盾」、「聯盟盾」為臨櫃關懷阻詐面向，透過深化金、警即時通報合作與KYC（Know Your Customer）流程、定期以開設識詐阻詐研習班，培訓反詐種子行員等方式，擴大臨櫃聯防攔阻成效，截至今年8月，阻詐教育已累計逾10,000人次參與，警銀協力共攔阻超過2,000次，獲得政府表揚的同仁超過5,000人，阻詐成效卓著。

▲行政院院長卓榮泰今（16）日至國泰世華銀行營業部視察，除了為前線行員加油打氣與勉勵基層員警，並聽取國泰世華銀行「國泰盾聯防機制」簡報，肯定國泰世華展現全行一心，捍衛民眾資產安全的行動力與決心。

國泰世華表示，新興詐騙手法層出不窮，未來將持續透過整合性防詐思維，推動「檢舉、報案、說出來」三行動，盼經由觀念分享、科技輔助佈建全台阻詐網絡，降低大眾受騙的風險，提升大眾識詐免疫力，守護民眾財務健康。

