新新併還要過3關！　首波聚焦10／9股臨會決戰





▲左起台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生合意併購簽約儀式資料照。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中秋節前夕，金管會副主委邱淑貞突然宣布「緩議」中信金（2891）公開收購新光金（2888）逾51%股權的投資案，並直接說明「緩議就是不同意」，也讓新光金同時具備與台新金（2887）合意併購、又與中信金敵意併購的曖昧角色重新清理戰場。金管會強調，未來台新金與新光金「新新併」還有3道關卡待克服，首波聚焦10月9日兩家公司股東臨時會。

邱淑貞表示，合意併購必須經過董事會決議後，再提報股東會討論，接下來還要取得金管會審查核可，並與員工有良好溝通，才能算順利整併。

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媒體追問，中信金對新光金的公開收購已遭金管會否決，是否剝奪新光金股東選擇中信金的權利？未來新光金未來股臨會還有價值嗎？邱淑貞表示，「任何股東會，股東可以同意、也可以不同意，沒有剝奪的問題，這是未來公司發展判斷，有其表達自由。」

至於股東會投票表決時多會視委託書徵求情況決定勝負，邱淑貞特別提醒，委託書徵求必須合法，「不能變成價購」。她也表示，在這次裁決後，兩家公司為了併購新光金出現互相攻擊的部分，希望停止。

「金融機構除了競爭之外，還有合作，不要因為併購的事影響。」邱淑貞表示，未來還有聯貸、產品互相協銷的空間，在金融市場秩序維護下，做相關發展。