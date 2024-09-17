傳產哥中秋禮金6000元「還加薪7000元」！一票羨煞：拿月餅還報稅

▲網友分享領到的中秋禮金。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

每至中秋佳節，不少公司會發放中秋獎金或禮盒，不過，也並非每個公司都會發放，一名網友透露，在南部的傳產公司上班，今年公司超大方，中秋節不僅發了800元禮盒，給了6000元紅包，還加薪7000元。貼文羨煞許多網友，「一盒月餅，還要報稅500塊」、「公務員，什麼都沒有，中秋節還要出來加班」。

有網友在Dcard發文，「傳產的中秋禮金」，在南部的傳產擔任行政職，年資5年以上，今年的中秋禮金為6000元，並獲得價值800元的禮盒，還有7000元的加薪，「肯定是比板上一堆科技業0.5個月來得少，但不知道這行情在傳產算高算低？」

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貼文曝光，許多網友露出羨慕的眼光，「傳產、南部、行政、一箱柚子」、「我傳產只有難吃的月餅」、「中秋只有公司銷不出去的產品，日期是最早製造的，甚至味道都變質了」、「我領到1000禮券，還上市櫃公司…笑死人了」、「我南部傳產200禮金+一小盒禮盒」、「台中傳產，中秋禮金500」。

不過也有網友領到不錯的獎金，「台南上市櫃傳產，這個月領年度分紅23K，調薪11000，中秋6000，年資6年多，也是行政，月薪58K」、「傳產，0.5個月+2500禮券+超大禮盒，然後我們加薪不在中秋，在年初」、「我也是今天嚇到！拿到1萬8的紅包+兩顆柚子+一盒蛋黃酥，快做滿一年的行政」、「固定0.25個月（12750）+5000電子禮券」。