美國將啟動降息「市場觀望濃厚」　瀚亞：Q4繼續布局信用債

▲美國聯準會（Fed）貨幣政策會議攸關降息幅度，美股觀望持平。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國非農就業數據遜於預期，聯準會（Fed）9月降息機率大增。展望第四季，瀚亞投信表示，金融市場在利率反轉前的動盪較大，不過一旦啟動降息，將有利於市場表現，加上全球經濟走向軟著陸，皆有利於信用債的表現。

瀚亞投信投資長林如惠表示，全球多數企業並未感受到經濟衰退的威脅，市場也持續上修對美國與歐元區的經濟成長預估。美國核心商品通膨降溫到疫情前水準，但服務業通膨降溫速度仍緩慢，預估聯準會9月啟動降息，應會是「循序漸進」方式進行降息，出現暴力降息的機會較低。

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另外，美國總統大選在即，將影響第四季金融資產表現。林如惠說，兩黨總統候選人川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）民調拉鋸當中，由於兩方提出的政見差異甚大，加上前一屆川普執政時，對金融市場影響很大，所以此次美國大選也備受市場高度關注。

▲今年第四季各債券類別投資建議。（圖／記者楊絡懸製表）

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，固定收益產品第四季吸引力與需求仍高，建議既有部位可續抱，利率若有反彈，仍是布局好機會，尤其看好投資等級債與非投資等級債的表現。

市場預估，聯準會在今年底前的3次會議，皆可能各降息1碼，但若就業報告依舊疲弱，單次降息2碼的機率就會上升。周曉蘭說，通膨降溫導致實質利率已接近3%，失業率走高讓聯準會有必要開始降息，甚至是在初期加快降息速度，經濟軟著陸路徑上，中長期公債債券殖利率下降空間有限；但若是經濟出現硬著陸風險，中長期債券殖利率將會出現明顯下降。

信用債部分，周曉蘭指出，雖然投資等級債利差近期一度擴大，但考量美國增長風險仍存，加上目前強勁市場技術面、相對較高的美債收益率，以及供應開始放緩，預計利差仍有收斂機會。

至於非投資等級債，基本情境設定為逐步放鬆緊縮的貨幣政策與經濟成長，為非投資等級債提供良好的投資環境，考量利差的吸引力、預期的低違約率、強勁的企業資產負債表及較低的利率波動性，目前非投資等級債仍具投資吸引力，預期今年將有中高個位數的報酬率。

儘管美中成長將放緩，但新興市場應會繼續以略低於趨勢速度穩定增長，相關資產可望受惠於美國寬鬆政策，雖非大幅反映，但預計可逐步發酵。新興亞洲信用趨勢明顯改善，今年新興市場企業違約率將可望下修為3%，而新興主權債今年來則無違約。