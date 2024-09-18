ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

消費旺季開戰！業者發簡訊增加消費者互動　搶下半年業績

▲簡訊是一種經濟實惠且有效的策略簡訊，具有高開信率、點擊率高的特性。（圖／互動資通提供）

▲簡訊是一種經濟實惠且有效的策略簡訊，具有高開信率、點擊率高的特性。（圖／互動資通提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了搶攻下半年消費商機，簡訊軟體業者互動資通分析，儘管這時行銷簡訊發送量也比往常更多，但傳統單向行銷簡訊已經不敷使用，應具備與消費者互動、經營會員功能的簡訊，對於業績銷售更有幫助。

互動資通董事長郭承翔表示，下半年邁入購物旺季，也是簡訊需求高峰期，技術創新更迭，簡訊不再只是傳統單向行銷工具，而是進而與消費者互動、具備經營會員等功能，提振業者銷售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據經濟部統計處最新數據，百貨業今年前7個月營業額為2,464億元，年增率僅1.7%。郭承翔說，百貨、品牌業者反應上半年景況不如預期，為爭取下半年業績，行銷力道加大。

根據台經院《景氣動向調查報告書》指出，今年下半年進入消費旺季和財富效應提升，推動終端消費力增強，加上零售通路加速展店與改裝，優化消費體驗並提高會員黏著度，且為達成年度目標，業者將加大行銷預算投入，進一步刺激消費，故有3成比例的零售業者看好未來半年景氣表現。

事實上，每年簡訊需求高峰期集中於下半年，尤其每年9月起，零售百貨業包括周年慶、雙十一購物節，及12月聖誕節，均是衝刺業績的傳統旺季。

▲業者凡擁有顧客手機號碼，簡訊行銷內容均可精準傳遞，大幅提升回購率。（圖／互動資通提供）

▲業者凡擁有顧客手機號碼，簡訊行銷內容均可精準傳遞，大幅提升回購率。（圖／互動資通提供）

另據《富比士》（Forbes）報導，美國簡訊服務（SMS）行銷產業正在崛起，預計到2031年產值將達到374.5億美元。簡訊是全球三分之二以上人口的主要通訊方式，因普遍性而成為企業的可靠行銷工具；另外，簡訊也是一種經濟實惠且有效的策略簡訊，具有高開信率、高點擊率、低成本、高轉換率及高效益的特色。

對此，郭承翔說明，只要業者擁有顧客手機號碼，簡訊行銷內容均可精準傳遞，大幅提升回購率。以互動資通「EVERY8D」企業智慧簡訊為例，這幾年對零售百貨業、汽車業及房地產效益較高的MMS多媒體訊息，精緻豐富的圖文廣告，無字數限制，還可搭配圖片、標題、網址等多媒體資訊，精準傳達產品特色，吸引更多顧客購買。

此外，「EVERY8D」智慧簡訊平台可以把MMS圖文簡訊與SMS純文字簡訊，整合在同一個介面發送，極為簡便，更受客戶青睞。

郭承翔強調，「EVERY8D」平台推出「互動回覆簡訊」，突破簡訊的限制，增加業者直接與消費者雙向溝通的機會，不限字數及回應次數、形式也不限於文字，能傳送圖片、檔案、影片等，讓簡訊不只是簡訊，進而成為「行銷科技」（Martech）的新工具。

關鍵字： 百貨業簡訊周年慶互動資通郭承翔

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台美利率不同調！彭博：房市熱　台灣明年Q4才會降息

台美利率不同調！彭博：房市熱　台灣明年Q4才會降息

央行即將於明（19）日召開理監事會定調貨幣政策，不過《彭博社》指出，面對房市過熱與通膨降溫緩慢的難題，預料台灣央行將維持指標利率於高點不變至少再逾一年時間，與聯準會（Fed）降息周期脫勾，且可能進一步推出收緊房貸等穩定房市政策。

2024-09-18 16:03
新光金委託書徵求今開獎！正反派大爆炸　29組人馬強力對決

新光金委託書徵求今開獎！正反派大爆炸　29組人馬強力對決

台新金（2888）與新光金（2888）預計10月9日各舉行股東臨時會決議合併案，此舉也攸關雙方可否完成合併第一戰。新光金今（18）日正式公告委託書徵求名單，合計雙方共有29組徵求人，徵求贊成有16組，反對則有13組，徵求場所更涵蓋三大民間通路外，還有9家券商或銀行參與，徵求盛況空前。

2024-09-18 11:54
抽中有望賺近3萬！　鴻呈19日開放申購

抽中有望賺近3萬！　鴻呈19日開放申購

新股抽籤別錯過！電子連接線束廠鴻呈（6913）19日開放申購，申購價100.73元，若以今日盤中高點130.5元計算，幸運抽中一張，有望現賺近3萬元。

2024-09-18 13:14
中信金搶親新光金財務槓桿承壓　惠譽：併購對象恐限中小型規模

中信金搶親新光金財務槓桿承壓　惠譽：併購對象恐限中小型規模

中信金（2891）搶親新光金（2888）申請案遭金管會公開表示「不同意」後，國際信評公司惠譽對中信金、中信銀評等皆發出「沒有立即性影響」的評價，但最新出具報告認為，中信金未來收購目標可能僅限中小型的民營企業。

2024-09-18 13:20
英特爾拆分晶圓代工　陸行之四點觀察：是正確方向

英特爾拆分晶圓代工　陸行之四點觀察：是正確方向

知名半導體分析師陸行之今日針對英特爾拆分代工事業PO文表示，終於看到數年前預期分割的一大步，但感覺CEO還是想腳踏兩條船，還想維持整體性競爭力，不打算壯士斷腕，短期不打算分拆或出售晶圓代工事業這個拖油瓶。

2024-09-18 11:58
黎巴嫩爆炸BB Call來自台灣？　經濟部：應為出口後遭改裝

黎巴嫩爆炸BB Call來自台灣？　經濟部：應為出口後遭改裝

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（BB Call）17日發生集體爆炸，造成9死近3000傷；該批呼叫器製造商「Gold Apollo」（金阿波羅）總部在台灣，但業者澄清並非由其直接製造，經濟部也向廠商了解，相關產品並沒有直接出口到黎巴嫩，判斷應該是出口後遭到改裝。

2024-09-18 11:26
Fed利率決策倒數計時　傳聲筒：情況複雜、至今降幅存疑

Fed利率決策倒數計時　傳聲筒：情況複雜、至今降幅存疑

聯準會（Fed）利率決策會議召開進入倒數計時，有「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》資深記者 Nick Timiraos 在X平台上發文指出，聯準會這次降息「情況複雜」，他表示，至目前為止Fed仍對2年來首次降息的幅度存疑。

2024-09-18 10:41
咖啡豆價格恐飆漲6成　路易莎8筆商品期貨價申報達損失上限

咖啡豆價格恐飆漲6成　路易莎8筆商品期貨價申報達損失上限

隨著氣候變遷加上地緣政治影響，全球咖啡供應鏈正面臨嚴重中斷，咖啡豆期貨價格持續飆升、恐將上漲超過6成，就連我國咖啡業者路易莎咖啡（2758）近期也頻頻申報契約價達損失上限。

2024-09-18 10:36
張國煒委任律師告張國華等5人　「違反遺囑」涉背信

張國煒委任律師告張國華等5人　「違反遺囑」涉背信

長榮集團遺囑之爭尚未落幕，星宇航空（2646）董事長張國煒今（18）日再度委託律師至北檢按鈴申告，提告大哥張國華和柯麗卿等4位遺囑執行人共5人背信罪，並且向台北地院請求另改派適格的遺囑執行人。對此，星宇表示，事涉董事長個人家族事務，公司不方便回應。

2024-09-18 15:30
大船入港「水手先翻船」？首檔航運ETF掛牌前　淨值跌破發行價

大船入港「水手先翻船」？首檔航運ETF掛牌前　淨值跌破發行價

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）預計9月20日掛牌，發行價15元，不過根據最新資訊，00960每單位淨值為14.94元，淨值跌破發行價，受投資人關注。

2024-09-18 14:15

讀者迴響

熱門新聞

60萬股民照過來！7檔台股ETF今除息　最高年化配息率逾10%

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

中信金搶親卡關！　新光金10分鐘爆22萬張大量跌逾7%

「新新併」首關！新光金紀念品領至10/3　44萬委託書徵求起跑

張國煒委任律師告張國華等5人　「違反遺囑」涉背信

中國晶片研發技術「突破至7奈米」？　專家揭關鍵

中信金娶親不成股臨會照開　64萬股民可領「多功能碗」紀念品

快訊／中信金併購還有戲！　40字重訊預告「重修計劃送董事會」

大樂透7連槓！下期上看2.4億

中秋節後發錢了！15筆給付接力入帳　188萬人領1.9萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366