消費旺季開戰！業者發簡訊增加消費者互動　搶下半年業績

▲簡訊是一種經濟實惠且有效的策略簡訊，具有高開信率、點擊率高的特性。（圖／互動資通提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了搶攻下半年消費商機，簡訊軟體業者互動資通分析，儘管這時行銷簡訊發送量也比往常更多，但傳統單向行銷簡訊已經不敷使用，應具備與消費者互動、經營會員功能的簡訊，對於業績銷售更有幫助。

互動資通董事長郭承翔表示，下半年邁入購物旺季，也是簡訊需求高峰期，技術創新更迭，簡訊不再只是傳統單向行銷工具，而是進而與消費者互動、具備經營會員等功能，提振業者銷售。

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根據經濟部統計處最新數據，百貨業今年前7個月營業額為2,464億元，年增率僅1.7%。郭承翔說，百貨、品牌業者反應上半年景況不如預期，為爭取下半年業績，行銷力道加大。

根據台經院《景氣動向調查報告書》指出，今年下半年進入消費旺季和財富效應提升，推動終端消費力增強，加上零售通路加速展店與改裝，優化消費體驗並提高會員黏著度，且為達成年度目標，業者將加大行銷預算投入，進一步刺激消費，故有3成比例的零售業者看好未來半年景氣表現。

事實上，每年簡訊需求高峰期集中於下半年，尤其每年9月起，零售百貨業包括周年慶、雙十一購物節，及12月聖誕節，均是衝刺業績的傳統旺季。

▲業者凡擁有顧客手機號碼，簡訊行銷內容均可精準傳遞，大幅提升回購率。（圖／互動資通提供）

另據《富比士》（Forbes）報導，美國簡訊服務（SMS）行銷產業正在崛起，預計到2031年產值將達到374.5億美元。簡訊是全球三分之二以上人口的主要通訊方式，因普遍性而成為企業的可靠行銷工具；另外，簡訊也是一種經濟實惠且有效的策略簡訊，具有高開信率、高點擊率、低成本、高轉換率及高效益的特色。

對此，郭承翔說明，只要業者擁有顧客手機號碼，簡訊行銷內容均可精準傳遞，大幅提升回購率。以互動資通「EVERY8D」企業智慧簡訊為例，這幾年對零售百貨業、汽車業及房地產效益較高的MMS多媒體訊息，精緻豐富的圖文廣告，無字數限制，還可搭配圖片、標題、網址等多媒體資訊，精準傳達產品特色，吸引更多顧客購買。

此外，「EVERY8D」智慧簡訊平台可以把MMS圖文簡訊與SMS純文字簡訊，整合在同一個介面發送，極為簡便，更受客戶青睞。

郭承翔強調，「EVERY8D」平台推出「互動回覆簡訊」，突破簡訊的限制，增加業者直接與消費者雙向溝通的機會，不限字數及回應次數、形式也不限於文字，能傳送圖片、檔案、影片等，讓簡訊不只是簡訊，進而成為「行銷科技」（Martech）的新工具。