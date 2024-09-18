東友、光菱連飆5根漲停！股價被盯上　8月獲利提前開獎

▲台股走跌，不過卻有2檔個股「連續拉5根漲停」成為盤面焦點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股18日開低走低，不過東友（5438）、光菱（8032）卻連續拉出5根漲停，成為盤面焦點，同時雙雙也因近期多次達公布交易資訊標準，應要求公告相關財務訊息。

根據公告資訊，東友8月淨利1,300萬元，年成長244.44%，單月每股淨利（EPS）0.17元。業績方面，東友8月營收1.52億元，月增91.9%，年成長70%；累計今年前8個月營收7.95億元，年減1.31%。

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東友股價一路走高，開盤約半小時即以27.8元亮燈鎖漲停，已連續5天攻上漲停板，更改寫2010年10月以來新高，如果以9月10日收盤價17.35元計算，累計漲幅已達60.2%。

東友近日成交量及漲幅過大，被證交所列為注意股，其中，投資人看好業績成效，主要是因為中國市場回溫，加上近年轉型並跨足列印機、繪圖機等新領域，帶動獲利成果，成長動能亮眼。

另外，光菱8月淨利300萬元，年減77%，單月每股淨利（EPS）0.05元。業績方面，光菱8月營收2.68億元，月減3.21%，年成長19.3%；累計今年前8個月營收18.74億元，年減3.97%。

光菱股價近期漲勢也驚人，至今已連續拉出第5根漲停板，衝上46.6元，並寫下歷史股價新高，如果以9月10日收盤價29元計算，累計漲幅已達60.7%；值得注意的是，外資9月16日買超1,429張。