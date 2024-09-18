彌補虧損！不銹鋼廠千興宣布減資10.85億元　比率約38.6%

▲千興董事長魏福全宣布減資。（圖／記者楊絡懸翻攝）

記者楊絡懸／台北報導

不銹鋼廠千興（2025）18日舉行重大訊息說明記者會，千興董事長魏福全表示，為了改善公司財務結構，擬辦理減資來彌補虧損，減資金額10.85億元，消除股份約1.08億股，比率約38.6%。此外，臨時股東會也將於11月6日舉行。

魏福全表示，每張股票預計減少約385.92股，也就是說，每張股票換發約614.08股，減資後不足1股的畸零股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止，自行向公司股務代理機構辦理拼湊整股登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足1股的畸零股，按面額給付現金。

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另外，由於配合無實體劃撥作業，以劃撥集保股票的股東，畸零股款將充抵股東劃撥集保的費用，計算至元為止，元以下捨去，所有不足1股的畸零股授權董事長洽特定人按面額認購。

此次減資後，千興的實際資本額為新台幣17億2,660萬5,360元，主要是為了彌補虧損換發新股採無實體發行，權利義務與原發行股份相同。股東臨時會通過並向主管機關核准後，將授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計畫、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。

魏福全說，如果因公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，造成減資比例發生變動而需調整減資比率，或因法令修訂、主管機關修正或因應客觀環境需與變更或修正時，擬提請今年第一次股東臨時會授權董事長全權處理。

千興股東臨時會將於11月6日召開實體會議，地點在台南市南區新建路47號（夏都城旅安平館）。

觀察千興9月18日股價，早盤以11.65元開出，終場下跌0.05元，跌幅0.43%，收11.6元。