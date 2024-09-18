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張國煒委任律師告張國華等5人　「違反遺囑」涉背信

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮集團遺囑之爭尚未落幕，星宇航空（2646）董事長張國煒今（18）日再度委託律師至北檢按鈴申告，提告大哥張國華和柯麗卿等4位遺囑執行人共5人背信罪，並且向台北地院請求另改派適格的遺囑執行人。對此，星宇表示，事涉董事長個人家族事務，公司不方便回應。

張國煒委託林文鵬等4位律師提告，林文鵬指出，今天受張國煒委託，針對已故長榮集團總裁張榮發所立遺囑之遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源與張國華共同違反遺囑內容，觸犯刑法背信罪，向臺北地檢署提出刑事告訴，並向臺北地院聲請解任遺囑執行人職務並改定適格之遺囑執行人。

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以下是張國煒委任律師林文鵬說明：

眾所周知，張榮發遺囑是指定張國煒接班集團總裁，而這份遺囑的有效性，也經過地方法院、高等法院及最高法院認定，4位遺囑執行人及張國華均明知，張榮發的遺囑是將所創辦的長榮集團經營權交由張國煒，所以4位遺囑執行人，本應協助張國煒順利接任長榮集團總裁，但柯麗卿、劉孟芬、吳界源、戴錦銓身為遺囑執行人，竟無視張榮發先生遺囑，違背身為遺囑執行人應忠實踐履遺囑之任務，夥同張國華，製作105年3月24日遺囑執行人會議記錄，惡意違背遺囑，選任張國華擔任長榮集團主要控股公司巴拿馬長榮國際之常任董事及常任總裁，導致張國華擅自違法無權處分EIS資產並掌控長榮集團迄今，張國華更大喇喇的於105年3月24日同日之會議記錄以巴拿馬長榮國際常任董事及常任總裁身分，選任遺囑執行人柯麗卿擔任巴拿馬長榮國際董事、總裁，兩者私相授受、酬庸至此，完全將遺囑執行人之忠實義務拋諸腦後!

柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源以及張國華的行為，不僅是對張榮發先生遺囑的公然蔑視，更構成刑法背信犯罪。因此，今天向臺北地檢署對柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源以及張國華，提出刑事背信告訴，以捍衛張榮發先生的遺囑。

再者，自張榮發先生逝世迄今，已逾8年半，四位遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源不但與張國華先生共謀惡意違背張榮發先生遺囑，更未依照遺囑內容積極執行職務，導致遺囑執行牛步不前，根本不適任張榮發先生遺囑之遺囑執行人職務，故今天一併向臺北地院聲請解任四位遺囑執行人之職務，並請臺北地院另行改定適格之遺囑執行人，以盡速落實張榮發先生遺囑，讓張榮發先生逝者安息。

關鍵字： 遺囑之爭星宇航空張國煒長榮集團背信罪

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