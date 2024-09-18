台電：我國電價相較各國緩漲　千億補貼到位「今年可望損益兩平」

▲台電董事長曾文生。（圖／記者陶本和攝）



記者廖婕妤／台北報導

民眾黨團今（18）日召開記者會質疑台電虧損問題，也提到台電董事長曾文生說「若無法追加預算，不排除10月份再漲電價」一事，對此，台電回應，隨著國際燃料價格有所回落，以及台電戮力降低營運成本之下，財務狀況正逐步改善，若政府補助1000億元能夠及時到位，今年有望達成損益兩平目標，使累計虧損不再擴大；也澄清曾文生從未表示「不排除10月再漲電價」。

台電表示，俄烏戰爭影響導致國際燃料價格暴漲，各國皆大幅調整電價，調幅及單價都較我國為高，反觀，為降低電價調整對民生的影響，我國電價調整以細緻化處理，避免以一次漲足的方式，也因此目前電價仍低於成本，進而造成虧損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關民眾黨團提案提及台電董事長曾文生表示「若無法追加預算，不排除10月份再漲電價」一事，台電澄清，董事長從未表示「不排除10月再漲電價」，電價是否調整，依法由電價審議會專業審議決定，台電無權自行決定，且電價審議會委員比例已遵照今年7月三讀修正之電業法調整，審議會中的學者專家及民團代表比例過半，有其專業及公正性，台電將依法提供電價相關資料予委員審議，並遵照審議會決議辦理。

台電說明，目前電價在2022至2024年調整後，基準電價3.45元仍低於售電成本。惟因國際燃料價格回檔，且台電調配長約與現貨採購比例進一步壓低成本，目前售電成本已較年初預估值更低，工業電價平均每度3.81元，已接近售電成本；但民生住宅電價現為每度2.77元，仍低於成本，因此追加預算千億元撥補，實為補貼民生電價。

台電指出，戰爭屬難以預見的特殊重大事件，台電連續兩年燃料支出達6000億元，與戰爭前相比是翻倍大增。因應燃料成本漲勢，世界各國均以大幅調漲電價因應，2020至2023年間，韓國工業及住宅電價累積調幅分別為87%及49%，英國為126%及79%，法國為139%及37%。與國際相比，台灣的電價調整已相對緩和且細緻化，住宅用電近3年累積調幅僅7.1%。

若以鄰近、核電占比較高的韓國為例，不僅自2022年起韓國電價已調漲6次，2023年韓電仍虧損約1,000億元，但我國電價若比照韓國電價收費，則預估將增加電費收入2,773億元，不僅不會虧損，反而會有盈餘約300億元。

台電表示，電業財務穩定與民眾用電權益、國家經濟發展密切相關，過去電價調整，為穩定物價及照顧民生、弱勢與衰退產業進行電費補貼，因此政府撥補預算實為補貼全民。台電也持續透過燃料採購策略精進、降低營運成本及今年電價調整收入等多元方式，強化財務及營運績效。

今日民眾黨團記者會的簡報也可看到，以同期1至7月數據為例，2023年支出為5,880億元，今年已降至5,103億元；收入也從包含500億元疫後補助的4,497億元，增加至尚無補助的4,574億元，顯見財務狀況正逐步改善。