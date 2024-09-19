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Fed確定降2碼　黃金價格瞬間飆破2590美元刷紀錄

▲▼黃金,金條。（圖／路透）

▲黃金價格破紀錄。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾宣布降息2碼，為4年來首見，國際金價聞訊應聲大漲，刷新歷史紀錄。

《彭博社》、《CNBC》等外媒報導，至美東時間18日下午2點（台北時間19日凌晨2點），黃金交易紐約盤每盎司報價已上漲0.8%至2590.13美元，隨後持續走升至2592.39美元的價位，升幅0.9%，不斷破歷史紀錄；期貨盤報價則來到2598.6美元的價格。

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分析師認為，沒有配息收益的黃金商品，在低利率環境下較容易受益，經濟衰退的擔憂往往會促使投資者尋求黃金的安全。今年金價大幅突破，飆漲超過25%，屢創歷史新高。

市場普遍相信，年初金價反彈受到新興市場需求（尤其是來自央行以及亞洲消費者和投資者的需求）的支撐，但近幾個月的焦點已完全轉向聯準會和美國經濟前景。

近幾個月來，隨著對聯準會即將轉向的押注不斷增加，有跡象顯示西方投資者重返黃金市場。過去 12 週，黃金上市交易基金的持有量連續 10 周增加，而紐約商品交易所黃金期貨的多頭黃金部位徘徊在4年來的最高水準附近。

紐約人壽投資公司經濟學家兼市場策略師Lauren Goodwin認為，市場不那麼信任美元為基礎資產下，會推升黃金走揚。Strategas 技術和宏觀研究主管 Chris Verrone 在 9 月 16 日給客戶的報告中表示，金價只要回檔就是買點。

受到Fed預告年底前再降息2碼影響，市場預期金價將在未來1年內挑戰每盅司2700美元甚至2800美元的價位，再刷歷史新高。

關鍵字： 黃金金價Fed降息

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