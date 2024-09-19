百萬股民揪心！00929填近2成後貼息　00918、00915緩步填息

▲台股開低後翻紅，隨後於平盤震盪。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股19日開低後翻紅，隨後於平盤震盪，其中，有3檔ETF包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）進行除息交易，正緩步邁向填息，不過00929在填息近2成後卻陷入貼息，讓多數投資人揪心。

擁有92萬名股民的「月配息ETF」00929，此次每單位配息金額為0.16元，如果以9月18日收盤價18.95元計算，單次股利殖利率為0.84%，換算年化殖利率10.13%。

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觀察00929股價走勢，首日除息參考價18.79元，早盤最高價一度來到18.82元，填息率逼近2成，但信心不足後繼無力，盤中翻黑走跌，開盤半小時最低來到18.76元，跌幅0.16%，成交量3.88萬張。

由於00929前3次除息都未能順利填息，今年配息從每股發0.2元的高點後，連2個月縮水至0.18元，本次再縮至0.16元，市場原以為填息難度可望降低，不料今日仍陷貼息，讓投資人揪心。

另一方面，擁近16萬名股民的「季配息ETF」00918也進行除息，每單位配息金額為0.78元，如果以9月18日收盤價24.29元計算，單次股利殖利率為3.21%，換算年化殖利率12.84%；首日除息參考價23.51元，早盤最高價來到23.61元，填息率12.8%，正邁向填息之路。

此外，擁12萬名股民的「季配息ETF」00915除息，此次每單位配息金額為0.82元，如果以9月18日收盤價27.23元計算，單次股利殖利率為3.01%，換算年化殖利率12.05%；首日除息參考價26.41元，早盤最高價來到26.56元，填息率18.2%，也正緩步填息中。

理財專家表示，投資人買進高股息ETF，卻遇到除息後遲遲未填息，可以分短線或長線2招判斷拆解。簡單來說，如果要短線投資，就需要換股操作、停損出場；但長期而言，高股息ETF重點仍在股息，而非價差。

因此，投資人可以先評估自己走短線、還是做長線，唯有記得「高殖利率」也要填息才有賺錢，切忌「短線做成長線」，或者看到貼息就捨不得停損。