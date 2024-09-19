黑悟空滿月！顯卡訂單接到手軟　「輝達概念股」承啟亮出漲停

▲遊戲大作《黑神話：悟空》轟動全球，銷售數字持續飆升中，也引發電腦顯示卡搶購潮。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

記者楊絡懸／台北報導

中國大陸首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》上市一個月，銷量衝上2,000萬套，同時也激勵顯示卡市場銷售，訂單接到手軟，其中，承啟（2425）在熱潮下不但業績推升，股價也受投資人看好，19日開盤不到5分鐘就亮出漲停，鎖在44.75元，表現亮眼。

《黑神話：悟空》帶動電競題材，也拉抬顯示卡、主機板市場熱度，台廠承啟受惠主力為中系最大顯示卡品牌「七彩虹」代工，加上產品線握有輝達NVIDIA GeForce GPU架構的系列顯示卡，不但雙重激勵出貨動能，更因電競市況「旺季更旺」。

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承啟日前因股價漲勢猛烈，被證交所列入「注意股」，並應要求公布相關財務業務等重大訊息。今年7月營收4.54億元，月增17.57%，年減40.13%；稅後淨利1,500萬元，年減42.31%，每股稅後淨利（EPS）0.15元。

就此看來，雖然承啟7月營收、獲利較去年呈現衰退，但光是單月EPS就優於今年第二季EPS的0.1元。此外，下半年受《黑神話：悟空》效應，市場投資人看好顯示卡銷售業績帶動，甚至將「利多」延續至第四季，不過，仍要持續觀察遊戲熱度及遊玩時數能否續熱相關題材。

值得注意的是，輝達RTX 40系列顯示卡雖然目前供應充足，但市場傳出輝達即將改款出新品，通路商透露進入10月後NVIDIA GeForce RTX 4090和RTX 4090 D將陸續缺貨，在需求量仍大的情況下，短缺效應將使顯示卡產品價格續漲。