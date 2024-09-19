中信金不願放棄新光金　金管會撂重話「就是不同意」

快訊／央行出重手！利率連2凍 第7波房市管制上膛、升準1碼

雖美國聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），啟動降息循環，惟中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，會中維持政策利率不變，利率連2凍，但祭出第7波調整選擇性信用管制措施，央行此次也同樣調存準率升1碼（0.25個百分點）。

史上最狠打房！楊金龍嗆「給投機客一個Lesson」 QA懶人包一次看

央行總裁楊金龍今（19）日宣布祭出第7波房市管制，揚言「這是給投機客一個Lesson（教訓），讓他們有個警覺」，楊金龍認為，房市已經過熱，要Cool down（冷靜）下來。楊更首曝，這次升存款準備率1碼再收回1250億元，央行理事成員評價認為「很Powerful」（夠力）。

央行祭打房重拳！ 楊金龍說3次「嚴峻」 預期會迎來抱怨

央行總裁楊金龍今（19）日理監事會後向外公告祭出第7波選擇性信用管制，楊金龍共說3次「嚴峻」形容銀行授信過度集中不動產的問題，楊首曝「管制壓力大於前6次（打房）的總和」，他也預期「第7次信用管制會迎來很多Complain（抱怨）」、

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」 掌控8成股權

統一集團（1216）今（19）日宣布，正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，在此新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80％與20％股份，並委任Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）同時擔任電商合資公司執行長，帶領既有的營運團隊及規劃策略願景，與統一集團及Yahoo旗下各事業單位合作，持續推動電商業務發展。

快訊／大雨開轟！新北市中和、土城 雙列一級淹水警戒

受到大雨來襲影響，經濟部水利署今（19）日下午3點40分針對新北市中和區、土城區發布一級淹水警戒，當地已出現明顯積淹水，呼籲民眾注意。

台塑高階幹部在中國「被邊控」 公司：該員身體平安、行動自由

近期不斷傳出有台灣民眾前往中國入境時遭到海關扣押，日前也傳出台塑（1301）集團1名高階幹部入境中國後遭到公安扣押，並在盤查結束後仍對其境管不讓回台，對此，台塑今（19）日發佈聲明指出，公司仍在瞭解中，目前該員身體平安、行動自由，正配合中國官方調查中。

Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF 櫃買中心示警

由於市場充滿美國聯準會（Fed）降息預期，國人瘋狂湧入債券ETF，根據櫃買中心統計，市場上共計已有85檔債券ETF，規模逾2.8兆元，每日成交值高達135億餘元，比起去年同期爆增168%，同時一般自然人（非法人戶）突破200萬人，櫃買中心示警投資人，ETF配息率不代表報酬率，也應注意市價與淨值折溢價情形。

大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」 業界批：太過悲觀

根據外媒Investing報導，摩根士丹利發佈報告，將記憶體廠SK海力士的目標價大幅下調54%，從26萬韓元下調至12萬韓元，並將三星電子的目標價下調27.6%，從10.5萬韓元降至7.6萬韓元，不過報告一出，也有不少業內人士認為這一看法太過悲觀。

百萬股民揪心！00929填近2成後貼息 00918、00915緩步填息

台股19日開低後翻紅，隨後於平盤震盪，其中，有3檔ETF包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）進行除息交易，正緩步邁向填息，不過00929在填息近2成後卻陷入貼息，讓多數投資人揪心。

小資族卡位 00919零股交易超車台積電、鴻海

無畏大盤震盪，小資存股熱度不減，在聯準會降息前夕，小資族依舊最愛高股息ETF，觀察18日台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，勝過台積電、鴻海、新光金成為台股小資最佳人氣王。進一步觀察前十大排行中，台股ETF就佔了6席，其中高股息ETF佔了5席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。