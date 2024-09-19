明年航太暨國防工業展、無人機暨無人載具展　徵展開跑

▲「台北國際航太暨國防工業展」與「台灣國際無人機暨無人載具展」是指標盛會。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦，兩年一次的「台北國際航太暨國防工業展(航太展)」及「台灣國際無人機暨無人載具展」，將於明年9月18日至20日在台北南港展覽一館盛大舉行；航太展為我國唯一國防航太產業專業展，將吸引全球關注者的目光，現已開放參展報名，早鳥優惠至今年12月31日止。

隨著無人機產業在全球持續升溫，外貿協會緊跟趨勢，無人機展將與航太展同步舉行，為參展企業提供多元化的商機與合作機會。展覽期間，全球業者將齊聚一堂，探索最前沿的技術，推動無人載具與航太國防產業的創新發展。

臺灣位於亞太樞紐位置，擁有世界領先的半導體及AI產業研發實力，並具備卓越的製造技術和品質管理，已成為國際市場備受矚目的合作夥伴。2025年航太展與無人機展將以「Dream Big. Fly High.」為核心，聚焦「韌性國防」、「競逐天際」和「智慧推進」三大主題，展示臺灣在航太國防與無人載具產業的強大競爭力，展現航太國防與無人載具產業的創新藍圖與無限潛力。

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2023年航太展成功吸引10國，近300家企業參展，展出規模創歷史新高，吸引55國逾720位國際企業與專家參觀。2025年，外貿協會將再度攜手國內外企業及政府單位，聚焦國際趨勢，進一步擴大展覽規模，為業界打造一個推動創新的國際級展示與合作平台，協助廠商拓展全球商機。

2025年航太展將強化低軌衛星通訊技術的展示，呼應政府發展次世代中低軌衛星通訊政策，全面呈現台灣在低軌衛星供應鏈的技術優勢。同時，無人機展將設置「無人機及無人載具區」、「無人操作系統及AI應用區」與「無人機供應鏈區」等三大展區，涵蓋陸、海、空無人載具的完整生態系，並展示最新的無人系統、通訊模組與AI技術等，掌握國際趨勢打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心。

展覽期間亦將辦理產業系列論壇、新品發表會等活動，為參展廠商與參觀者提供全方位的互動交流機會。此外，還有KOL主題導覽及玩具槍射擊體驗等，進一步增強參觀者對產業的認識及互動體驗。

2025年航太展及無人機展現已開放參展報名，早鳥優惠至2024年12月31日止，請聯繫外貿協會展覽三組朱先生，電話：02-2725-5200分機2640；Email: tadte@taitra.org.tw