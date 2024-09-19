美降息2碼「台股大漲300點」　專家看Q4雙主軸：作夢行情樂觀

▲美國降息2碼，台股以開平走揚樂觀回應。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果宣布降息2碼，雖然美股震盪反映，台股19日卻以開平走揚樂觀回應，終場指數大漲363.85點，漲幅1.68%，成交量能擴大至3,277.09億元，指數收在22,042.69點，一舉突破月線之上，也帶動5日、10日均線上彎。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，此次市場以「預防性降息」解讀美國聯準會（Fed）的降息舉措。過去聯準會降息目的，主要分為「衰退性降息」和「預防性降息」兩大類，區別在於降息時美國經濟是否已進入衰退。

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事實上，「衰退性降息」常發生於經濟出現衰退後被用於刺激經濟，如2020年、2007年，「預防性降息」則見於經濟尚未發生衰退，為了防範衰退風險；從降息的節奏看，預防性的降息幅度小、持續時間短、降息次數少。

柯鴻旼指出，從歷史經驗來看，過往美國失業率上升速度加速，往往導致衰退機率大幅提高，然而在疫情過後，美國失業率結構已出現出乎經濟學家預測的發展，因此，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）適度回應市場疑慮，他重申未來仍會隨經濟狀況發展而調整貨幣政策，也反映出接下來美國的經濟數據，特別是就業相關數據仍為相當重要的觀察指標。

「台股9月初打了第二隻腳。」柯鴻旼認為，雖然近期融資餘額略升至3,100億元，且5日成交量縮至2,600億元上下，但整體籌碼已相對穩定，加上降息有利於資金寬鬆，預料在AI帶動之下，台股2025年上半年的營收獲利可期，有望見到進入第四季後展開樂觀作夢行情，投資主軸仍以AI、半導體雙主軸為優選。