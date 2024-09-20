AMD AI領域苦追輝達　蘇姿丰：運算領域不會一家獨大

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，AMD執行長蘇姿丰談與人工智慧巨頭NVIDIA的競爭時，她表示，在炙手可熱的半導體產業中，有不只一個主要參與者的空間。

蘇姿丰表示，思考這個問題的方式是，在計算領域沒有一種方法適合所有情況，這不存在只有一種架構。實際上，每個應用程式都需要合適的運算方式。

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AMD和NVIDIA都設計了對於企業中每個人都渴望的新生成人工智慧技術至關重要的半導體晶片。不過後者目前在市場上佔據主導地位，這個領域競爭非常激烈，NVIDIA競爭對手包括AMD和英特爾爭取財力最雄厚的大型科技客戶。

蘇姿丰認為，當存在競爭和夥伴關係時，「技術生態系統」才能發揮良好作用，並表示應該存在競爭對手合作和競爭的領域。但她表示，大多數情況下，顧客希望能從不同的好選擇中進行選擇。

蘇姿丰也討論了人工智慧的未來，他表示世界才剛開始認識到人工智慧的能力。她說，十年後，人們不會再問人工智慧的投資報酬率是多少。相反，這將成為生活的重要組成部分，從商業領域到教育領域再到醫療保健領域。她還表示，預計人工智慧加速器的運算市場到 2027 年將達到 4,000 億美元。

蘇姿丰表示，她堅信人工智慧將影響每個人的生活，今天只是開始，所以不要不耐煩，科技趨勢應該持續數年，而不是數月。