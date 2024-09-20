快訊／中信金正式放棄！確定不併新光金　10／11股臨會照走

▲中信金南港總部。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）今（20）日正式宣布董事會決議，確定放棄新光金（2888）併購案。這是在金管會二度宣告不同意中信金併新光金之後，中信金確定「不玩了」，中信金重大訊息指出「本公司尊重主管機關之指示，並經董事會討論後，本案停止進行。」

不過為了增加未來併購彈性，中信金於10月11日在圓山飯店召開的股東臨時會將續行。

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新光金與台新金（2887）目前合意併購程序仍在進行中，兩家公司10月9日將召開股東臨時會通過100%換股合併事宜，原定換股比例為1股新光金換0.6022股中信金，不過在中信金出價之後，台新金、新光金也再次召開董事會調整換股比例，以1股新光金換0.672台新金普通股與0.175股台新金辛種特別股。

中信金在8月23日董事會決議，以1股新光金股換中信金0.3132股，加上每股4.09元現金，以公開收購新光金10~51％的股權，總計現金360億元加換股，共計支出成本1314億元（諧音一生一世），中信金並於8月26日向金管會遞件申請，不過金管會在9月16日宣告「緩議」，中信金原向外表達「遺憾、尊重主管機關」，卻又在9月17日中秋節晚上宣誓盡速重修相關申請案另外遞件。

金管會昨（19）日在銀行局副局長童振彰出面強調「緩議，就是不同意」之後，中信金今日董事會通過放棄併購案。