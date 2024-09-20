台灣電商市場成境外殖民地　專家：媒體廣告市場更是如此

▲台灣電商市場被外商瓜分，媒體廣告市場更是如此。（圖／記者劉亮亨攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣科技業受惠AI市場需求，業績火熱，但傳統產業及媒體業卻苦哈哈，統一集團昨日宣布正式吃下Yahoo台灣電商事業，為台灣在地電商挹注生機，但反觀台灣廣告媒體業卻已成「外資提款機」，學者建議，台灣本土業者面對外資壓境，是挑戰、也是機會，如何善用AI發展新商模是台灣媒體界應該深思的方向。

業界專家指出，電商市場80%全是境外的電商入侵台灣，媒體廣告市場更是如此，台灣一年1500億廣告媒體市場50%成為外商媒體的提款機，年高達750億元。

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傳統媒體中的報紙廣告已經到了底谷，傳統電視廣告也是每年衰退5%，5年後至少減少20~25%的營收，市場將轉至雲端成效廣告、及戶外眼球廣告，業者只有自求多福如何因應，如何運用AI，尋求創新、創意和發展新商模是台灣媒體界應該深思的方向。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，媒體廣告市場確實被外商侵蝕一部分，甚至越來越大，但這對本土業者來說其實是挑戰、也是機會，就會更努力拉高專業跟創意；不過另一方面來說，也可能去蕪存菁，如果沒有真功夫，在這波衝擊就會被淘汰。

鈕則勳指出，本土業者如果要在這波衝擊中生存，一定要特別凸顯市場區隔定位，比如商業雜誌定位清楚，廣告主就可以精確抓準目標受眾，因此強化自己的媒體區隔性定位是重中之重。