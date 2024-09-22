「金龍海嘯」牽動資產傳承大計　會計師：蛋白區房產規劃有壓力

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍出重手祭出第7波信用管制措施，其中明文規定名下有房產的自然人即便是首貸也不能給予寬限期，遭市場封為「金龍海嘯」，會計師指出，此舉不但影響一般人購屋，對於家族資產傳承規劃上也會連動影響，首當其衝的就是蛋白區房地產是否要提前過戶到子女名下，成為財富安排時首要評估的事情。

銀行主管指出，央行政策出爐後財富管理部門就接到許多詢問電話，深怕房子「太早過戶」加深未來子女自行購置住宅的風險，但又擔心沒有提前規劃資產，未來遺產稅、爭產等不利因素干擾子女，銀行多建議改買保單等金融商品因應。

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「如果是想要透過不動產來進行小孩的資產安排的，當然會有一些影響。」資誠會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛指出，在資產傳承的角度來看，不動產只是其中的一項工具，因此對於金融業透過金融資產來傳承的服務，對金融業者而言，這項政策應該會是利多。

至於不動產在傳承工具選擇上，是否真的會受到政策和預期資產下跌的影響同步轉向？

洪連盛認為，如果是蛋白區的房子，可能會受到連動影響出現價格鬆動、不利資產規劃；不過，對於蛋黃區的房子，譬如說台北市，只是變成購買房子的成本變高，難度增加，但在價格下跌的趨勢可能不會有。