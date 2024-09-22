日本關西食品展　台灣館18家優質企業與特色原民食品亮相

▲台灣館原民專區展出Taiwan Select嚴選的原民產品，其獨特性吸引眾多買主駐足詢問。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

上周五(20日)在大阪剛結束的2024年日本關西食品展(FOODEX JAPAN in Kansai 2024)，經濟部國際貿易署與外貿協會首次籌組台灣館參加，集結18家優質台灣企業，充分展示台灣食品產業的多樣性。本次也特別以「Taiwan Select-原民食品」主題設置專區展示特色食品，提升台灣原民食品國際能見度。

開展首日於大會World Kitchen Stage舞台，邀請台南出身現居大阪的資深名主廚黃村寶使用米粉、筊白筍及貢丸烹飪出台灣家常料理供現場觀眾品嚐，大幅增加台灣館吸引力，並藉此機會向現場觀眾推薦本次參展的台灣優質產品。

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參展企業涵蓋冷凍食品、中式麵食、休閒食品、特色果汁、台灣茶及台灣好米等多樣產品。台灣館除了台灣米、米香、鍋粑、乾麵及米粉等主食的業者參展外，還有較少在國際食品展中亮相的筊白筍及香草莢等產品。

金利食安的果汁已進入日本市場，本次展出如義大利麵醬、優格醬及沙拉醬等多款產品，希望更加提升知名度。廣達香推出多種口味肉醬罐頭，德隆展出紅燒牛肉麵及麻辣鴨血等別具風味的調理包，天祐推出適合關東煮的火鍋料，讓參觀者對方便性及多種口味感到驚豔。

多樣化的產品，吸引當地買主、重要食品進口商、通路商及餐飲業者等現身台灣館與我商洽談。優極國際的香草莢由於品項特殊，至展位上詢問的買主目標明確，直接要求報價或索取樣品，商機可期。另外先前已成功將麻辣鴨血銷售到日本的德隆，本次C商亦看好其香菇瘦肉粥的潛力，目前已洽談上架事宜。

今年外貿協會受國際貿易署委託，於展會中設置的Taiwan Select專區以特色原民食品為主題，展示7家企業包含醬料、休閒餅乾、台灣茶及咖啡等多樣產品。這些產品不僅具備特殊優質的口感，例如使用山苦瓜、小米辣椒、翼豆及紅藜等特殊食材，且皆為在地生產。

除了改善農民產銷情況，也提供部落青年及婦女工作機會，發展「部落-社會企業」共好的合作關係。透過集客活動，吸引許多參觀者對難得見到的台灣原民專區產品表現出濃厚興趣。翼豆飛魚餅乾對觀眾來說十分新奇，試吃後也大為讚賞，詢問未來是否有機會在日本購買到。參觀者相當喜歡台灣的鳳梨酥，許多人詢問是否有展示鳳梨果乾，未來將尋求將鳳梨果乾銷售至日本的機會。

外貿協會表示將持續協助台灣食品企業拓展海外市場，不斷開拓新商機。接下來尚有多項海外推廣活動陸續接棒，包括巴黎食品展、西英法商機媒合團及星馬中東商機媒合團在內的多個國際展會與活動。這些活動將結合Taiwan Select形象，展示台灣食品的創新與品質，協助業者爭取全球商機。