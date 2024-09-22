ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

日本關西食品展　台灣館18家優質企業與特色原民食品亮相

▲台灣館原民專區展出Taiwan Select嚴選的原民產品，其獨特性吸引眾多買主駐足詢問。（圖／貿協提供）

▲台灣館原民專區展出Taiwan Select嚴選的原民產品，其獨特性吸引眾多買主駐足詢問。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

上周五(20日)在大阪剛結束的2024年日本關西食品展(FOODEX JAPAN in Kansai 2024)，經濟部國際貿易署與外貿協會首次籌組台灣館參加，集結18家優質台灣企業，充分展示台灣食品產業的多樣性。本次也特別以「Taiwan Select-原民食品」主題設置專區展示特色食品，提升台灣原民食品國際能見度。

開展首日於大會World Kitchen Stage舞台，邀請台南出身現居大阪的資深名主廚黃村寶使用米粉、筊白筍及貢丸烹飪出台灣家常料理供現場觀眾品嚐，大幅增加台灣館吸引力，並藉此機會向現場觀眾推薦本次參展的台灣優質產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

參展企業涵蓋冷凍食品、中式麵食、休閒食品、特色果汁、台灣茶及台灣好米等多樣產品。台灣館除了台灣米、米香、鍋粑、乾麵及米粉等主食的業者參展外，還有較少在國際食品展中亮相的筊白筍及香草莢等產品。

金利食安的果汁已進入日本市場，本次展出如義大利麵醬、優格醬及沙拉醬等多款產品，希望更加提升知名度。廣達香推出多種口味肉醬罐頭，德隆展出紅燒牛肉麵及麻辣鴨血等別具風味的調理包，天祐推出適合關東煮的火鍋料，讓參觀者對方便性及多種口味感到驚豔。

多樣化的產品，吸引當地買主、重要食品進口商、通路商及餐飲業者等現身台灣館與我商洽談。優極國際的香草莢由於品項特殊，至展位上詢問的買主目標明確，直接要求報價或索取樣品，商機可期。另外先前已成功將麻辣鴨血銷售到日本的德隆，本次C商亦看好其香菇瘦肉粥的潛力，目前已洽談上架事宜。

今年外貿協會受國際貿易署委託，於展會中設置的Taiwan Select專區以特色原民食品為主題，展示7家企業包含醬料、休閒餅乾、台灣茶及咖啡等多樣產品。這些產品不僅具備特殊優質的口感，例如使用山苦瓜、小米辣椒、翼豆及紅藜等特殊食材，且皆為在地生產。

除了改善農民產銷情況，也提供部落青年及婦女工作機會，發展「部落-社會企業」共好的合作關係。透過集客活動，吸引許多參觀者對難得見到的台灣原民專區產品表現出濃厚興趣。翼豆飛魚餅乾對觀眾來說十分新奇，試吃後也大為讚賞，詢問未來是否有機會在日本購買到。參觀者相當喜歡台灣的鳳梨酥，許多人詢問是否有展示鳳梨果乾，未來將尋求將鳳梨果乾銷售至日本的機會。

外貿協會表示將持續協助台灣食品企業拓展海外市場，不斷開拓新商機。接下來尚有多項海外推廣活動陸續接棒，包括巴黎食品展、西英法商機媒合團及星馬中東商機媒合團在內的多個國際展會與活動。這些活動將結合Taiwan Select形象，展示台灣食品的創新與品質，協助業者爭取全球商機。

關鍵字： 關西食品展台灣館特色原民食品

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

OpenAI「草莓」將問世！帶旺AI伺服器需求　廣達、緯穎喜迎新商機

OpenAI「草莓」將問世！帶旺AI伺服器需求　廣達、緯穎喜迎新商機

美國科技公司OpenAI最新的推理AI模型「Strawberry」（草莓）即將問世，這款最新AI模型，具備獨特的推理能力，可以先思考、再回答問題，被喻為AI領域突破，重新定義AI能力的重大創新。保德信指出，未來經過訓練後，將可透過推論來解決問題，不僅能更加擴大結合各產業，帶來龐大商機，相關AI伺服器需求也將大幅成長。

2024-09-22 06:00
「金龍海嘯」牽動資產傳承大計　會計師：蛋白區房產規劃有壓力

「金龍海嘯」牽動資產傳承大計　會計師：蛋白區房產規劃有壓力

央行總裁楊金龍出重手祭出第7波信用管制措施，其中明文規定名下有房產的自然人即便是首貸也不能給予寬限期，遭市場封為「金龍海嘯」，會計師指出，此舉不但影響一般人購屋，對於家族資產傳承規劃上也會連動影響，首當其衝的就是蛋白區房地產是否要提前過戶到子女名下，成為財富安排時首要評估的事情

2024-09-22 00:06
快訊／雨區移動！7地淹水警戒　台北市大安、信義區入列

快訊／雨區移動！7地淹水警戒　台北市大安、信義區入列

大雨澆灌範圍擴大！經濟部水利署今（22）日下午1點40分更新淹水警戒資訊，台北市、新北市與桃園市共10地區都亮燈警戒，其中台北市大安區、信義區、文山區為最新一波入列區域。

2024-09-22 14:03
央行重拳打房！仲介、代銷全中槍　專家：只有「1行業」受惠

央行重拳打房！仲介、代銷全中槍　專家：只有「1行業」受惠

全球最嚴限貸令來了！央行為抑制房市過熱，祭出第7波房市管制措施，其中包括名下有房者再購屋不得有寬限期，引發市場熱烈討論。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，這波打擊不僅影響仲介，幾乎所有房地產從業人員都難逃波及，中古屋、新建案交易量恐將大幅萎縮，唯一受惠的可能只有法拍業者。

2024-09-22 13:55
高通中短期需要台積電！　華爾街分析師：併英特爾恐拖累毛利率

高通中短期需要台積電！　華爾街分析師：併英特爾恐拖累毛利率

美國半導體大廠英特爾（Intel）與高通（Qualcomm）整併的消息持續熱議，不過有華爾街分析師對併購案持疑，除了認為高通無助解決Intel現有難題以外，還可能會拖累毛利率，「就算整併成功，因為台積電技術領先，高通中短期內依舊需要台積電。」

2024-09-22 13:51
曾喊「超車台積電」美媒：英特爾失策　AI熱潮下淪高通收購目標

曾喊「超車台積電」美媒：英特爾失策　AI熱潮下淪高通收購目標

高通向英特爾提出收購意向消息引發關注，華爾街日報分析，英特爾執行長基辛格力求轉型、擴張製造業務卻難追趕台積電等對手，後遇上AI崛起，市場需求轉向輝達AI晶片，使英特爾淪為被收購的目標。

2024-09-22 13:04
快訊／暴雨炸裂！新北、桃園市7地淹水警戒　三峽、樹林區列一級

快訊／暴雨炸裂！新北、桃園市7地淹水警戒　三峽、樹林區列一級

暴雨狂轟，經濟部水利署今（22）日中午12點20分更新淹水警戒資訊，針對新北市、桃園市共同6地區發布淹水警戒，其中三峽區、樹林區皆因已經明顯出現積淹水，列為一級警戒。

2024-09-22 12:29
快訊／大雨轟炸！新北市3地淹水警戒　樹林區列一級

快訊／大雨轟炸！新北市3地淹水警戒　樹林區列一級

大雨轟炸，經濟部水利署今（22）日中午12點針對新北市樹林區、三峽區、中和區等3地發出淹水警戒，其中樹林區時雨量達68毫米，明顯超過最高警戒值60毫米，已明顯積淹水，因此列為一級。

2024-09-22 12:20
快加油！BB Call爆炸案牽連　汽油明起漲0.3元、柴油漲0.4元

快加油！BB Call爆炸案牽連　汽油明起漲0.3元、柴油漲0.4元

經濟部指出，受到黎巴嫩真主黨遭遇呼叫器與對講機集體爆炸事件牽連，地緣政治緊張、美國聯準會（Fed）降息等因素影響，國際油價上漲，因此台灣中油公司自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升28.0元。

2024-09-22 12:05
散熱三雄比價效應　專家點名雙鴻、奇鋐先補漲

散熱三雄比價效應　專家點名雙鴻、奇鋐先補漲

散熱三雄：健策3653、雙鴻3324、奇鋐3017比價效應！雙鴻、奇鋐即將補漲！

2024-09-22 11:39

讀者迴響

熱門新聞

快訊／暴雨炸裂！新北、桃園市7地淹水警戒　三峽、樹林區列一級

快訊／雨區移動！7地淹水警戒　台北市大安、信義區入列

中國半導體突破8奈米　台積電前研發處長楊光磊「沒道理做不出」

今年前8個月已有1354億美元、1454艘新船訂單 　創歷史新高

這2種工程師月薪10萬起跳！一表看5大高薪產業

央行最重房市管制　要破房市不敗信仰

「金龍海嘯」牽動資產傳承大計　會計師：蛋白區房產規劃有壓力

國銀跟進Fed調降美元存款利率　1年期3%快不保

永慶房屋曝AB約購屋　詐騙集團沒說的事

OpenAI「草莓」將問世　帶旺AI伺服器需求

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366