黃仁勳訂單掛保證！緯穎、技嘉走揚逾2%　法人看好大盤挑戰前高

▲台股開盤漲11.52點，加權股價指數為22,170.94點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股23日開盤漲11.52點，加權股價指數為22,170.94點。觀察權值股，鴻海（2317）走揚坐上180元門檻，廣達（2383）也小漲1.78%達256.5元；另外，受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訂單掛保證，緯穎（6669）、技嘉（2376）也全面上漲逾2%。

緯穎今年持續受惠於AI伺服器商機，包括特定應用積體電路（ASIC）伺服器、圓形處理器（GPU）伺服器，第一季、第二季皆繳出單季每股獲利（EPS）逾26元的佳績，上半年更繳出毛利率、營益率、稅後淨利率「三率三升」亮眼成績，累計EPS已達53.77元。

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儘管緯穎主要商品仍以ASIC伺服器為主，但也持續耕耘GPU伺服器市場，以多元產品的策略布局AI伺服器市場。事實上，緯穎自去年第四季起，AI伺服器出貨占比就陸續提高，法人也預估緯穎的成長態勢可望延續到年底，並受惠輝達Blackwell晶片放量而延伸至明年。

另外，技嘉也受惠AI伺服器業績帶動，今年上半年出貨動能強勁，累計EPS來到7.84元，下半年可望延續動能持續增長，並聚焦AI資料中心解決方案而加大營運動能；值得注意的是，除了AI產品之外，技嘉也受惠3A遊戲大作《黑神話：悟空》的激勵，隨著輝達新世代顯卡RTX 50系列問世，帶動整體消費性板卡業務。

觀察技嘉業績情形，今年8月營收246.63億元，寫歷史單月次高，月增29.6%，年成長106.6%；累計今年前8個月營收1,727.84億元，年成長130.1%。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，在美國經濟維持的環境下，台股第四季在傳統消費旺季、外部不確定因素持續消除，大盤有望走高、甚至有機會挑戰前高，而引領台股多頭攻勢仍以AI題材為主，包括輝達的GB200出貨已確立，接下來生成式AI的發展也將從「訓練AI」轉為「推論AI」，有利於應用面的擴展。

至於消費性電子產業方面，柯鴻旼認為，雖然今年已有AI相關消費性電子產品上市，但買氣尚未發酵，該狀況已反映於相關個股股價，也讓廠商庫存水位來到健康水準，目前市場在等待明年上半年全球在AI PC、AI手機的需求有望出現明顯成長，進一步帶動相關供應鏈表現。

針對選股的次產業趨勢，柯鴻旼建議，科技股主要可聚焦伺服器基礎建設升級演進，散熱水冷演進，以及先進封裝、先進製程，高速運算、傳輸等光通訊相關，另外可開始布局明年將持續發酵的edge端運用，包括AI PC、AI手機升級等題材。