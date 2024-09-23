前金管會主委黃天牧　接任中央存保董座

快訊／5張5-6月千萬發票無人領 最低花21元買飲料中大獎

今年7-8月消費的統一發票大獎號碼即將在本周三（25日）開出，但財政部統計，113年5-6月期統一發票百萬元以上獎項還有19張未兌領，其中5張中獎金額高達千萬元，有民眾在超商僅花21元買飲料就中最大獎但未來領取，財政部指出，所有獎項兌領期限在11月5日到期，呼籲中獎人把握時間，不要和財神爺擦身而過。

中信金放棄搶親！ 新光金爆23萬張量跌逾4%

受到中信金（2891）放棄併購新光金（2888）的消息影響，新光金今（23）日開盤1個半小時爆逾24萬張大量，居上市公司之冠，跌幅4.49%，盤中股價來到11.7元；中信金股價反而大漲4.41%至35.5元，成交量9.33萬張，為上市公司第2大。

中鋼股東記得去拿！不鏽鋼砧板到貨了 9／24起開放領取紀念品

別忘了拿股東會紀念品！中鋼（2002）「砧心有您」不鏽鋼砧板發放踴躍，尤其今年採電子投票的股東人數創下新高，日前也緊急追加訂製紀念品數量，自9月24日（明天）起將開放領取。

英特爾潛在救星出現 阿波羅爆考慮斥資50億美元投資

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，美國資產管理公司阿波羅全球管理公司已提出向英特爾投資數十億美元，這項投資也將是對英特爾轉虧為盈的戰略佈局投下關鍵信任票。

上班族看過來！豪大雨襲台 假勤薪資5情境全都露

豪大雨襲台，上班交通大受影響。勞動部提醒天然災害期間勞工是否出勤，應以「安全」為首要考量。勞動部並有5大情境示範，若豪大雨工作地、居住地、上下班必經任一地點轄區首長宣布停班，勞工不出勤但雇主薪資建議照給。

豪雨炸全台！3天帶來2億噸水量 4水庫蓄水率100％

受到鋒面及低壓帶影響，全台近日下起豪大雨，進一步為水庫帶來豐沛雨量，根據水利署統計，這3天降雨替全台水庫帶來2億噸水量，其中，曾文水庫加上烏山頭水庫預估總降雨入流量達7300萬噸；截至上午9點，寶二、湖山、曾文、南化等4座水庫蓄水率100％。

錯過多繳4倍稅金！113年節省地價稅登記 今截止

113年地價稅開徵日期自113年11月1日至同年11月30日截止，財政部指出，適用特別稅率或符合減免資格的地主，最慢今（23日）要向土地所在地的地方稅捐稽徵機關申請登記，若是逾期雖仍可申請，但要延至次年才會適用。自用住宅若符合5要件，稅率可從千分之10～千分之55，降到千分之2，至少省4倍。

台積電漲4元收977 台股大漲126點來到22286點

受到美國股市漲多跌少，台股也有不錯表現，今（23日）台股開高走高，終場大漲126點來到22285.53點，漲幅0.57％，成交量3009.92億元。

銀樓金價飆每錢10540元天價 業者喊「賣舊金抵抗金龍海嘯」

受到國際金價飆漲加持，銀樓黃金報價今（23）日開市第一盤就看到每錢10540元天價， 台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，金價飆漲速度超過預期，在央行打房緊縮資金下，預計未來1、2個禮拜內就會看到賣舊金潮、這些客群主要是為了用黃金變現對抗房貸緊縮出現「金龍海嘯」而生。

台銀黃金存摺刷2720元天價！砸10萬入手 不到一年賺逾4萬

受惠聯準會（Fed）降息、地緣政治因素影響，國際金價刷每盎司2625.89美元歷史新高，台銀黃金存摺賣出價今（23）日上午11點35分同步掛出每公克2720元台幣新天價，若與近1年低點、去年10月6日賣出價每公克1873元台幣相較，漲幅已逾4成，去年10月初砸10萬買黃金存摺，放不到1年可賺逾4萬元。