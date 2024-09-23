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前金管會主委黃天牧　接任中央存保董座

▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者湯興漢攝）

▲前金管會主委黃天牧。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會今（23）日宣布，中央存保董事長蘇財源屆齡退休，懸缺職務由前金管會主委黃天牧接任，至於總經理鄭明慧則獲得續任。

黃天牧掌金管會4年，是金管會史上任期最長的主委，卸任主委後續動向眾說紛耘，最早傳出他將出任台灣金控董事長，後又指可能接任金融研訓院董事長，直到8月間才確定將接掌存保董事長。

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金管會指出，這項人事案是奉行政院113年8月23日院授人培字第1133026244號函同意依規定程序辦理。

關鍵字： 黃天牧存保

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