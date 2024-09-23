ASML不賣中國高階光刻機　謝金河：荷蘭在地緣政治角力選定方向

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「2758突然爆紅，荷蘭的抉擇！」為題撰文，表示這次荷蘭國會重提2758號決議，等於站在中國的對立面。過去荷蘭的ASML非常在乎中國市場，但這次荷蘭正式宣示不再出售高階光刻機，連維修服務都必須得到荷蘭政府批准，看起來荷蘭在地緣政治角力已經選定方向，很可能是新地緣政治角力的新局開端。

以下謝金河臉書全文：

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9月12日荷蘭國會以137比4的壓倒性多數通過反對中國扭曲聯合國2758號的解釋，同時呼籲歐盟列入考量。而先前澳洲議會也通過這個決議案。一時之間，聯合國的2758號決議案突然成為全球焦點。

這個聯合國2758決議案是在1971年10月25日通過，當時蔣介石政府認定這個案子是「排我納匪」案，我們因為「漢賊不兩立」，主動退出聯合國。但也因為蔣介石的一念之間，台灣從此被排除在聯合國大門外，他眼中的賊，如今一直都是安理會常任理事國。

1971年的聯合國大會是26屆，今年是第79屆，時間飛逝，很快經過53年。當年的2758號決議案寫明：驅逐蔣介石及其代表在聯合國及相關組織的一切權利。其實從1950年起，中共每年都有夥伴在聯合國為其發聲，先是蘇聯，後來是印度，後來支持的力量愈來愈大，美國在艾森豪，甘廼迪當總統的時代都派代表來台說服蔣介石要答應兩個中國，但遭到蔣介石悍然抗拒，於是才有2758號那種羞辱的條文。原因是蔣介石無法放棄動員戡亂條款的總統無限期連任。而他的一念之私，也造成台灣今天的窘境。

這次荷蘭國會重提2758號決議，這等於站在中國的對立面。過去荷蘭的ASML非常在乎中國市場，荷蘭總理呂特也很在乎中國，ASML前執行長也多次表示不能放棄中國市場。但這次荷蘭正式宣示不再出售高階光刻機，連維修服務都必須得到荷蘭政府批准，看起來荷蘭在地緣政治角力已經選定方向。

這些年，中國新能源車打入歐洲市場，而歐洲車在中國也遭逢空前壓力，降價仍難挽回頹勢。另一方面中國人買遍世界的力量減弱，歐洲的精品也有壓力。看起來歐洲與中國的關係也有新的變化。這次荷蘭國會對2758的表態，很可能是新地緣政治角力的新局開端！