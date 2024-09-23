處分長榮海運股票　志信去年中至今共獲利6352萬元

▲志信旗下的貨櫃拖車車隊。（圖／取自志信網站）

記者張佩芬／台北報導

志信國際(2611)公告在今年5/27～9/20處分長榮海運(2603)股票1700張，均價189.39元，獲利5749萬元，加上去年7/6~今年5/24處分2120張的處分利益603萬元，共獲利6352萬元。公司總經理陳秀奇表示，公司持有的長榮與陽明(2609)股票都已全部出清，目前正在尋找新的投資標的，待董事會通過後會對外公布。

志信上周五(20日)公告出售長榮1700張，每單位價格平均189.39元，交易總金額321,958,594元，處分利益57,490,967元

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112/7/6~113/5/24那批，交易數量2120張，每單位價格平均151.45元，交易總金額321,076,431元，處分利益6,028,519元。

志信投資貨櫃雙雄兩年多，疫情解封後股價曾經大幅下修，但去年拿到長榮股利約1.85億元，陽明股利約4千萬元，今年拿到長榮股利約1600萬元，陽明股利約95.9萬元，不過因為長榮有過減資，陳秀奇表示，實際獲利金額還在細算中。

以這次出售1700張股票獲利5749萬元來算，可貢獻EPS約0.3元。