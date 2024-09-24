造造造！　德翔海運又下單訂造2艘貨櫃船、自有船將達50艘

▲德翔海運2027年自有貨櫃船將達50艘，圖為公司目前派在中東線的7千箱貨櫃船。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運證實，公司董事長陳德勝上周五(20日)在廣州黃埔沖造船廠訂造兩艘4300箱(20呎櫃)貨櫃船，每艘售價約6000萬美元，計劃於2027年交付。德翔目前共有7艘貨櫃船建造中，到2027年，公司自有船將達50艘，其中包括3艘1.4萬箱貨櫃船與8艘7千箱貨櫃船，有利公司未來拓展中、長程航線。

德翔海運成立於2001年，成立初期採取租船營運策略，一開始就透過與同業聯營方式，在亞洲區建立密集航網，在打好營運基礎後，於2007年買入首艘自有船舶，之後積極訂造新船，2019年至今，累計已訂造30多艘船舶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

德翔過去曾在黃埔文沖訂造過1900與2700箱貨櫃船。黃埔文沖與上海外高橋造船廠都屬於中國船舶工業集團，德翔訂造的3艘1.4萬箱甲醇燃料預留貨櫃船與8艘7千箱貨櫃船，都是由外高橋造船廠建造，由於和造船廠長期良好的合作關係，在塢位難覓的國際造船市場，黃埔文沖設法擴充產能，挪出的塢位，優先留給了德翔。

德翔目前建造中船舶包括3艘1.4萬箱貨櫃船、2艘7千箱貨櫃船，與上周五訂造的2艘4300箱貨櫃船。目前公司營運船舶共43艘，其中40艘為自有船，自有比例高達93%，另有3艘自有船出租給同業營運，待2027年目前訂造中的7艘新船全部交船後，自有船將達50艘，總運力達168,000箱。

德翔船隊以中小型貨櫃船居多，目前中小型貨櫃船非常搶手，對於是否會多租出幾艘船舶，公司高階表示會根據市場情況做調性處理。