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小資族最愛！00919除息後　照樣穩坐零股交易王

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

群益台灣精選高息ETF（00919）本周除息後股價調降，催出小資族逢低進場！證交所統計，23日零股交易排行中，00919以245.8萬股的交易量奪冠，超車台積電（2330）、鴻海（2317）等重量級個股。

00919在23日除息0.72元，下降的股價吸引投資人紛紛進場中長線布局，除息首日填息率近兩成，今（24）日早盤最高報23.7元，累計填息率約3成。

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進一步觀察近一周台股零股交易前十大排行中，台股高股息ETF就佔了5席，市場法人表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇，因此能持續穩定配息的才是最佳存股利器。

ETF理財達人指出，00919群益台灣精選高息ETF追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」，成分股是從台灣上市上櫃市值前300大股票，精選出30檔高股息股票，所選出來的成分股權重上限10%，指數成分股定期於每年的5月以及12月進行成分股審核。

此外，00919ETF有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔 EPS選股的高息ETF，00919重視EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，將有利於未來股利率及股價表現，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最進化版的高息ETF。

群益投信表示，長期投資股票ETF，可以類比成股市包租公，而且還是請專人打理的那一種。也就是透過買進代表一籃子股票的ETF，然後每季或每年收取現金股息，投資人自己只要負責收租就可以了，其他煩惱交給ETF團隊以及上市櫃公司專業經理人打理。

業者表示，股票ETF與現貨比，波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，雖然台股目前震盪加劇，不過，建議投資人可以善用存股以及逢低買進的心態來投資，就像買生活必需品一樣，定時買，折扣時多買一點的概念。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。
 

關鍵字： ETF台股

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