航空Q4貨運旺季更旺　長榮航、華航漲近2％

▲長榮航波音777F貨機。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

中東戰爭情勢增溫，以及美東碼頭工人罷工機率大增，全球物流鏈恐遭受衝擊，加上部分碼頭仍出現塞港狀況，海運的貨量若是急單，有機會改走空運，且Q4本就是傳統航空貨運旺季，可望增加航空雙雄貨運量，長榮航（2618）、華航（2610）今日盤中股價都漲近2％。

長榮航今年8月貨運營收為47.34億元，年增近5成，主要是受惠於東南亞出口服飾及電子產品貨量增溫、高價急單湧現，充分運用貨機以及客機腹艙載貨的運能，加強承攬高價貨源，整體貨運表現仍維持價量齊揚的走勢；緊接著Q4為傳統航空貨運旺季，預期貨運營收仍可繼續維持成長趨勢。

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長榮航總經理孫嘉明先前也提到，目前主要貨源還是伺服器、汽機車零組件、電商、水果等，9月初貨運價格約每公斤10美元，12月以前聖誕節旺季需求強勁，運價還是有可能上漲，有望朝每公斤20美元邁進，預估明年貨運價格仍會維持在高水準。

華航今年8月貨運收入為53.07億元，月增2.05％、年增近25％，創今年最佳表現，主要受益於AI伺服器、半導體機台及高價發動機等需求持續強勁，相關包機需求湧現；隨著步入傳統貨運旺季，貨運需求預期將持續暢旺，尤以9月起各品牌手機、PC等個人電子用品將陸續有新品發表，相關換機出貨潮預期將更進一步推升市場艙位需求。