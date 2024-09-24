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用AI打擊詐騙！Gogolook推新防詐品牌　3大方案搶北美市場

▲Gogolook發布旗下最新企業防詐解決方案品牌ScamAdviser。左起為Gogolook商務長林伯翰、Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫、ScamAdviser產品總監邱翊倫。（圖／Gogolook提供）

▲Gogolook發布旗下最新企業防詐解決方案品牌ScamAdviser。左起為Gogolook商務長林伯翰、Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫、ScamAdviser產品總監邱翊倫。（圖／Gogolook提供）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）24日宣布強化「防詐能量」，透過最新防詐解決方案ScamAdviser導入AI技術模型，將為全球企業客戶提供最新的防詐科技。值得注意的是，Gogolook防詐相關應用將率先於美國市場上線測試，並獲得美系雲端服務供應商（CSP）青睞。

Gogolook繼今年5月以450萬歐元（約新台幣1.6億元）收購總部位於荷蘭的防詐服務商ScamAdviser，並取得100%股權，7月完成交割程序，並進一步發展出網域風險評級技術及防詐AI技術模型。

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據資料統計，雙方結合後，累積超過26億筆、東亞與東南亞最大的電話號碼資料庫，建構全球領先的數位防詐AI引擎，涵蓋電話、簡訊、網域等多元詐騙因子。ScamAdviser在歐、美、亞三大洲，每月已有高達700萬的月活躍用戶。

隨著詐騙型態在AI時代加速演進，跨國詐騙產業鏈帶來的威脅也持續加劇。根據全球防詐聯盟（GASA）最新研究指出，全球約有25.5%的人口曾受詐騙影響，年損失高達1兆美元，突破世界各國整體GDP的1%。為了因應日益猖獗的冒名詐騙威脅，包含歐盟、英國、美國與新加坡在內的防詐指標性國家或組織，已率先啟動法規研擬，要求企業擔負顧客的詐騙與財損責任，未來更可能成為各國依循標準。

國際諮詢機構LexisNexis報告也顯示，客戶每因詐騙損失1美元，金融機構必須承擔的成本將高達4倍之多，以滿足訴訟、行政、客服、核銷、賠償等多重面向流程，大幅增加營運負擔；美國顧問公司FICO也調查金融機構詐騙的影響，有52%顧客曾因詐騙對客服投訴、23%顧客選擇向主管機關投訴，更有13%顧客傾向更換主要來往的銀行。

▲ScamAdviser網站在歐、美、亞三大洲提供消費者免費查詢陌生網站風險，每月已有高達700萬的月活躍用戶。（圖／Gogolook提供）

▲ScamAdviser網站在歐、美、亞三大洲提供消費者免費查詢陌生網站風險，每月已有高達700萬的月活躍用戶。（圖／Gogolook提供）

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，隨著AI大型語言模型取得性高，軟體服務的競爭優勢將取決於關鍵數據，以及知識發展專業AI技術。

郭建甫說，事實上，Gogolook集團已匯聚超過400個政府、非營利機構與企業共組全球最大的防詐生態系，未來也將以ScamAdviser品牌積極拓展跨國防詐服務供應鏈，加速全球市場布局，以彈性、多元的策略增添企業端服務的海外營收動能。

Gogolook將以ScamAdviser為品牌，加速拓展全球企業防詐市場。透過詐騙數據資料庫、AI演算法以及工程研發團隊等3大優勢，以「AI對抗詐騙AI」的方式，發展出「防詐情資整合方案」（Anti-Scam Intelligence Solutions）、「Watchmen商譽保護服務」、「數位身分驗證方案」等3大解決方案。

1、防詐情資整合方案：企業可透過應用程式介面（API）或軟體開發套件（SDK）串接，為企業既有產品增強防詐能力，或交由ScamAdviser協助企業建置與長期維運專屬網站、應用程式等防詐服務。此外，最新開發的Deepfake語音偵測系統，也能即時反制生成式AI及Deepfake等詐騙。

2、Watchmen商譽保護服務：將扮演企業的AI防詐代理人，透過「Whoscall認證商家號碼」與「偽冒偵測系統」兩大產品，再配合ScamAdviser網域分析技術，即時偵測與阻斷電話號碼、簡訊與網站冒名狀況。值得注意的是，這套服務應用範圍目前已橫跨電商平台、金融機構、政府單位等，近期也與威秀影城合作。

3、數位身分驗證方案：透過大數據偵測詐騙與人頭戶，協助企業機構確認往來客戶的合規性，降低營運風險，並維持良好服務品質。也就是說，只要平台會員有異常行為發生，像是網路攻擊或釣魚等行為，都會立即通報給業者並即時阻斷詐騙交易行為。

此外，ScamAdviser網站現已新增電話號碼、虛擬貨幣錢包、銀行帳戶風險查詢功能，強化多元場景防詐服務。

「Gogolook與ScamAdviser雙方解決方案類型本身即具有高度重疊性，並在防詐關鍵服務與技術上互補。」ScamAdviser產品總監邱翊倫表示，雙方整合後形成的全球最完整通訊與數位防詐數據資料庫助力下，以防詐技術Anti-Scam Intelligence為服務核心，運用三大防詐解決方案建構多重防護，將能有效偵測並阻擋多變與持續演化的詐騙威脅。

展望未來，Gogolook與ScamAdviser將持續致力於在國際防詐社群扮演全球要角，並加大在防詐領域的創新投資，同時與全球更多政府、銀行、非營利組織、電信與網路服務公司攜手合作，建立跨國、跨產業的防詐生態系，解決AI時代越顯嚴重的詐騙問題，為全球企業與消費者提供全方位的防詐保護。

關鍵字： GogolookScamAdviserAI北美防詐打詐

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