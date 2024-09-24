主動式ETF明年上路！金管會修法　15家投信表態參與

▲台股看盤示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

為了開放主動式ETF及被動式多資產ETF，金管會今（24）日預告修法，除了正名「主動式ETF」商品稱呼方式以外，被動式ETF也增列「股債平衡」的發行空間，拉高商品靈活度。證期局副局長高晶萍指出，在主動式ETF商品推出上，15家投信有意願，估可達到2000億元水準（主動加平衡型ETF）。

高昌萍表示，為了不要動到ETF指數股票型名稱，因此主動型ETF將來名稱「主動式交易所交易基金」，以區別主動型跟被動型，同時比照ETF，一上市掛牌即可融資融券範，可自願揭露績效，同時也放寬「傘型/平衡型被動ETF」，同時包括股債在同一檔基金內，日前金管會估2025年市場上可望有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易。

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證交所今日也召開董事會，會後由發言人暨副總經理杜惠娟宣布，通過全福生技、邦睿生技上市案，並針對金管會 2025 年將開放投信發行主動式ETF及被動式平衡型ETF，配合主管機關政策，通過修正營業細則及有價證券上市審查準則等五部上市面相關法規。

杜惠娟說明，主動式 ETF 在商品特性上與現行被動式 ETF 不同，主要是以基金經理人專業判斷操作基金資產，並無追蹤、模擬或複製特定指數表現，而被動式平衡型 ETF 則是在現行被動式 ETF 的架構，新增所追蹤的標的指數可以同時包含股票及債券，使被動式 ETF 的產品架構更加多元。