陽明：遇罷工美東多港貨卸單一港口　OA成員：可能卸在巴拿馬

▲如遇美東罷工，多港貨載可能卸單一港口，也可能卸在巴拿馬。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

距離美國東岸碼頭可能的罷工日期僅剩6天，如遇罷工船公司到底會如何因應，各大攬貨公司都說船公司很安靜，沒給說明；陽明海運高階表示，工會罷工會前做預告，公司根據罷工前僅剩的時間，會安排已進入美東港口船隻，將美東多港貨載卸在一、兩個主要港口；海洋聯盟(OA)外籍成員在台高階主管則指出，來不及卸在美東的貨載，或許會卸在巴拿馬。

陽明指出，公司無論如何會在罷工前讓船隻離開美東港口，因此可能選擇美東第一個港口沙瓦那，將美東多港貨載都卸在沙瓦那，如果時間允許，再選擇一個主要港口卸貨，但是要看碼頭與倉儲條件。

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至於改卸在美西或加勒比海，陽明認為可行性很低，因為美西港口必須提供長期彎靠船隻優先彎靠，也吃不下驟增的貨量，以洛杉磯港來說，頂多再增加兩成的貨櫃裝卸量；另美國內陸運輸成本太高，加勒比海港口能量有限，轉運成本也很高，託運人都不會希望改卸在美西或加勒比海。如果是怠工，就會多彎靠幾個港口。

海洋聯盟成員台灣公司高階主管指出，目前航行中船隻可能遇上罷工的，都有放慢船速，邊等待消息，如果確定罷工，估計就暫不過巴拿馬運河，要是罷工拖延，聯盟成員長榮海運與中遠海運在巴拿馬有專用碼頭，貨載或許就先卸在巴拿馬。

大陸航運網站報導指出，未來幾天，日本海洋網聯船務(ONE)將取消前往美國東海岸的5趟航班的港口停靠，並將貨物在其他港口卸貨，以便在停運前運送箱子。ONE表示，"強烈建議在2024年 10月1日之前在備用卸貨港提貨"

對於有關ONE的報導，由於ONE是陽明所屬THE聯盟成員，陽明高階表示，THE並沒有規劃將貨載卸在美東以外港口，報導內容或許有些誤解。

歐洲籍船公司在台高階主管則表示，截至目前為止，總公司都沒有說如果碰上罷工會如何營運操作，只要告知10月中要開始收的緊急營運附加費、停工附加費或干擾費等，是要向美國收貨人收的。這項收費讓人感覺詭異，為何不從10月1日開始收、美國收貨人會接受嗎？

不過業界人士指出，美東國際碼頭工人協會(ILA)預定的罷工日期是10月1日，正好碰上中國十一長假，有7天連假，復工後估計約要一周才會開始出貨，出現自然緩衝期，或許也是多家公司將徵收附加費日期訂在月中的原因。

陽明海運前董事長謝志堅則指出，預計本月底前開向美東的貨櫃船會超過40艘，船公司如何應變，要看是罷工還是怠工？僵持會拖多久？美國勞動部長的斡旋是否能有突破？如果僵局拖久了，貨改卸在巴拿馬，甚或繞道卸在美西或加拿大都是有可能的。

另封鎖碼頭的不見得是勞方，也有可能是資方，資方主動出擊，與勞方較勁也是有可能的，船公司隨時要有機動應變的準備，現在看來大家也都是且戰且走。