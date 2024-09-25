電梯新兵永佳捷拚明年Q4興櫃　董座許座名：赴美加州設灘頭堡

▲永佳捷董座許作名。（圖／永佳捷提供）

記者高兆麟／台北報導

智慧電梯大廠永佳捷（Masada）董事長許作名24日舉行媒體交流會，談到今年目標，許作名表示，預估今年訂單金額13.5億，明年第四季興櫃登錄目標計畫不變，更透露將要前往美國加州設立灘頭堡，也打算進軍新英格蘭地區。

電梯新兵永佳捷董事長許作名在會中喊出，「一年籌備、二年成長、三年拚上市」，並指出今年持續受到政府推出青年優惠房貸利率等因素助攻下，營建業發熱，產業鏈發光，暫時不受打房影響，因此立下高的業績成長目標，包括新梯訂單1,700台，改造升級訂單台數500台，保養台數5,000台，至8月底的實績看全年目標，估計達成率應可達9成以上，預估今年訂單金額13.5億，明年第四季興櫃登錄目標計畫不變。

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許作名表示，永佳捷電梯從三年前草創階段員工2人，資本額50萬，到現在全台員工數已超過300人，資本額11.2億，快速成長原因除了主推高性價比的維保、汰舊換新業務外，更重要是寶佳機構與國內ㄧ眾開發商、建商股東的大力支持。

許作名強調，電梯技術門檻近30年來已大幅降低，電機與電控系統的研制手法成熟而穩定，如同手機過去祇有諾基亞與摩托羅拉，後來蘋果彎道超車後，三星、小米、OPPO、VIVO等CP值高的手機品牌群雄紛紛崛起，這種因技術門檻的降低而產業鏈快速更新的局面，屢見不鮮，電梯和電動車、手機就是最明顯的例子。

許作名說，國內電梯大廠都有超過半世紀以上的歷史，歷經從農業轉型到工業再到經濟起飛等不同時代的成長過程，早期電梯是「舶來奢侈品」，現在是普及的「升降設備」，就他所知，台灣過去大廠的第1萬台可能得歷經15至20年才有可能達成，但到第8萬台新梯出貨，10餘年就可以達成，說明時代的增長飛速，除了市場需求量大外，還包括技術成熟、工廠自動化設備精進、技術門檻下降等都是關鍵。

許作名也因此表示：時空環境演變加上技術躍進、產能需求大幅提升，都成了永佳捷電梯快速成長的因素。當公司計畫上市櫃目標邁進時，營運過程必須合法合規、遵守誠信原則（Compliance)，而財務報表更委由全球三大會計師之一簽證，這是永佳捷初創時即定下的重要戰略目標，禁得起外界考驗。

許作名談到美國市場情況，也表示打算設立展銷公司與倉儲物流據點，更擬定加州率先設立灘頭堡，以及後續陸續在新英格蘭區推展市場。