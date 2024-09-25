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新天地砸8000萬改造梧棲館　旗下萊特薇庭接單到2026上半年

▲新天地改裝梧棲館。（圖／新天地提供）

▲新天地改裝梧棲館。（圖／新天地提供）

記者廖婕妤／台北報導

宴會龍頭新天地（8940）餐飲集團近期積極更新設備，搶攻婚宴市場，看準台中港新市鎮特區近年來發展商機，去年起陸續啟動廳房改裝，斥資8000萬改裝梧棲創始店的宴會廳、新娘休息室及證婚儀式堂，盼吸引更多婚宴、尾牙訂單挹注營運；另同樣位在台中的萊特薇庭接單已到2026年上半年。

政府近年大力推動「台中港2.0計畫」，如台中港科技園區、中科、風電產業園區等，加上日本三井Outlet一、二期商圈日趨成熟，台中港新市鎮特區近十年發展大躍進，不僅創造近萬工作機會，更帶來年輕人口紅利，其中，梧棲去年人口年增率達19‰，高居海線第一，大量企業與年輕人口移入更創造蓬勃的餐飲與宴會商機。

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新天地表示，看好台中港新市鎮科技、風電園區與國際海空雙港未來雄厚的發展潛力，於去年陸續啟動廳房改裝，斥資8000萬重金改裝2樓及5樓宴會廳、新娘休息室及證婚儀式堂，更打造千萬手工大型水晶吊燈，與全台中海線解析度最高、螢幕最大的4K解析度LED螢幕，不論是婚宴儀式新人出場或是工商會展與企業春酒尾牙的氣派開場，皆可達到震撼效果。

新天地指出，旗下擁有4大宴會品牌，遍布北中南8大宴會廳，除了母品牌「新天地」主打超大型宴會城堡，「雅悅會館」定調為都會時尚宴會館，「萊特薇庭」專攻高端飯店式宴會廳，「唯愛庭園」則滿足戶外莊園婚禮，以差異化的品牌定位，細分多樣化的婚宴市場，滿足新人對婚禮不同偏好與需求。

新天地品牌行銷副總經理林國威表示，婚宴「講究」和「將就」的M型化市場已經形成，新天地多品牌聚焦在講究的中價及中高價婚宴市場，訂席接單依然暢旺，萊特薇庭接單已到2026年上半年，新天地今年前8月營收較去年成長18.4％，更創下歷年新高，顯現以多品牌細分不同宴會需求已收到明顯成效。

關鍵字： 新天地婚宴尾牙

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