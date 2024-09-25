同業紛推大造船計畫　陽明：有在持續研究規劃、也考慮購現成船

▲陽明94艘營運船舶當中，已有50艘裝脫硫器。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

全球主要貨櫃船公司因為減碳要求，加上手上資金充足，紛紛提出大造船計畫，陽明海運(2609)目前所屬THE聯盟另三家會員公司都有大規模造船計畫，陽明總經理白崑榮表示，公司一直有持續在研究規劃，經董事會通過就會對外公開，另也考慮購買新二手船，去年至今進了10艘租改購船舶，船齡最低的才兩年，公司也計畫將部分自有船改裝為雙燃料船。

白崑榮指出，公司目前長租的船舶當中，出租方願意出售，價格也談得攏的，都已經租改購，如果有其他機會出現，或是現成船有適合船舶，公司都會考慮買進。

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陽明目前營運船舶共94艘，其中自有船佔61艘，佔比達65%，若以運力計，自有船佔49%。另陽明目前有5艘1.55萬箱(20呎櫃)LNG雙燃料貨櫃輪建造中，預計2026年開始交船。

在加裝脫硫器部分，陽明目前已有50艘船裝有脫硫器，還有7-10艘船計畫進廠安裝，另公司今年4月也開始採用部分生質燃料，以降低碳排量。

THE成員德國赫伯羅德航運今年8月傳出要造30艘LNG雙燃料貨櫃船；日本海洋網聯船務(ONE)7月向江南造船和揚子江船業訂造第二批10艘1.3萬箱甲醇雙燃料船；韓國韓新遠洋本月公佈了其到本世紀末的擴張計劃，將撥出174.8億美元，預計到2030年，將其貨櫃船隊規模增加近一倍，而油輪和乾散貨船隊規模將增加兩倍。

今年7月Alphaliner公布的最新數據顯示，新造船數量地中海航運(MSC)名列第一，達99艘，達飛航運83艘，名列第二，我國長榮海運(2603)65艘，名列第三，中遠海運37艘，名列第四，日本海洋網聯37艘(櫃數低於中遠)，名列第五。我國萬海航運(2615)目前建造中船舶共有共有22艘外加4艘選擇權，德翔海運有7艘建造中。