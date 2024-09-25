台電千億補貼仍卡關　工業用電最多估漲15％

▲電價審議會即將登場。（圖／記者劉亮亨攝）



記者廖婕妤／台北報導

電價審議會即將登場，預計將在本周五（27日）或下周一（30日）舉行，台電向立法院爭取1000億元預算還尚未過關，因此據悉內部提出的方案以「民生電價不調漲為主」，工業用電則希望漲幅不要超過15％。

知情人士透露，立法院尚未核准補貼台電1000億元預算，目前工業電價跟民生電價約有1元的差額，根據內部的提案，預計仍會維持補貼民生用電不漲，並將集中市場、超市、食品製造業等也納入民生用電，一併不調漲，不影響物價漲幅。

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知情人士也說，目前台電的負債比仍達93％，過去3年吸收產業電價約4000億元，若以經營條件跟台灣比較相近的日本、南韓相比，日本工業電價每度約5.14元、南韓為4.5元，台灣則是3.8元，目標是希望調整後不要比南韓高，因此算下來，預計工業用電調幅不超過15％。

此外，依過去數據推算，調漲產業用電1％電價，等於一年挹注60億元，若是調漲15％、就是挹注900億元，如此就可以把補貼的1000億元打平；也會建議說今年上半年營運衰退5％的產業可以減半，調漲7％或7.5％。

據了解，目前仍尚未決定電價審議會的時間，且由於這次審議會外部委員過半，因此相關調幅還是要由審議會做最後討論才能決定。