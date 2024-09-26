半導體當台股Q4先鋒！6檔ETF喊衝　00904、00891看俏

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳瑩欣／台北報導

資金浪潮來襲，繼美國降息2碼確立、中國9/24降准、降息、降房貸利率等三降猛救市，掀起全球資金蜂湧至風險性資產，其中，具基本面佳的亞洲股市中，台股掀起資金瘋狗浪，首波受惠的台股市場中，包括新光臺灣半導體30（00904）在內6檔半導體相關ETF過去1年來含息報酬率都有3成以上，其中以00904創下43.97%的佳績讓市場驚艷。

法人指出，近期半導體業喜訊連連，包括護國神山台積電重返千金股；IC設計股的力旺、創意更飆漲停板作收，其他IC設計股信驊、祥碩、譜瑞-KY等漲幅也衝7%，至於先進封裝指標股京元電子，也有逾5%的強勢表現，看出台股資金重新聚焦半導體股及半導體ETF，趁10/17台積電法說會前先超前部署，為第四季台股歷年波段行情拉開序幕。

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根據證交所統計，25日台股大漲329.82點，指數重返季線上且帶量，營造第四季多方攻勢，其中，半導體股表現脫穎而出，台股原型ETF中，多檔半導體ETF單日漲幅更超越大盤表現，市場法人表示，前晚台積電ADR大漲、昨台積電順利重返千元，加權指數價漲量增延續短多趨勢，預估未來在美、中兩國股市維持多方態勢下，台股有望由權值股領軍繼續上攻，資金將重新聚焦受惠AI、高效能運算及雲端產業等需求暢旺帶動，以及消費性電子新品備貨效應啟動後的電子利基股。



新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，近期市場氣氛轉佳，唯11月仍有美總統大選，選舉結果及未來中美兩國政策博奕，仍是不確定因素，建議投資人現階段挑選電子股進場佈局，不妨著眼於中長線前景暢旺的AI半導體績優股，其中，全球半導體股受惠AI市場需求強勁驅動，先進製程及封裝技術優勢將磁吸重視基本面的機構法人資金回補，加上歷年9月為半導體股價低迷效應刺激，中長線投資人趁9月開始低接佈局，搶先在第四季波段行情前卡位。

詹佳峯強調，美國9月在可能軟著陸情況下啟動降息循環，科技股受惠降息利多，將繼續扮演成長股的領頭羊，而臺灣半導體供應鏈扮演全球科技業的重要樞紐，現階段更成功站穩在AI趨勢浪尖上，更值得投資人可趁目前股價估值合理階段，持續低接作分批布局，或者改採定期定額長線擁抱半導體ETF，是掌握AI世代新科技財的最佳選擇！

展望第四季台股表現，新光投信表示，自疫情以來台股長期本益比約20倍，即使從目前來看2025年本益比，也已經回到正常水準，顯示目前大盤並非處於過熱階段，尤其時序接近第四季，根據歷史統計，每年第四季從10月至隔年3月，都是台股年底旺季，較易出現波段行情。長線趨勢看好的產業仍是AI相關族群，目前短線上可以先觀察本週加權指數是否持續放量、且指數持續站穩季線之上；如果指數帶量站穩季線，後續大盤則可偏多看待，反之行情橫盤整理，維持類股輪動局面。

第四季佈局方向，新光台灣富貴基金經理人陳郁翔建議，短線朝向股價基期較低、成長有潛力的散熱族群、10/17台積電法說受惠族群(設備、矽光子、材料)，以及2025年將發行的PS遊戲機族群(任天堂Switch遊戲機族群的資金移轉至PS遊戲機)掌握潛力題材，中長線投資人可找半導體市值型ETF逢低布局，或透過績優主動型台股基金掌握個股脈動與波段獲利契機。