張國煒談轉機市場「讓星宇活下去」　第3航廈完工更有競爭力

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）近期不斷強調，未來會著重在轉機市場生意，董事長張國煒指出，轉運市場才會讓星宇活下去，「現在單點生意都是廉航在做，傳統航空只能做老人生意。」他也看好桃機第3航廈完工後，將大幅提升星宇的競爭優勢，時間帶增加、貴賓室服務更完整，滿足營運需求。

張國煒表示，台灣的轉機市場嚴重被低估，星宇航空當初成立也是著眼在轉機市場，台灣的機場小而美，有時候覺得大機場很澎湃、看起來很氣派，可是這樣轉機其實也很不方便，腦筋沒有睡得很飽轉不過來，可能就走錯地方轉機了，但台灣是走兩步就可以轉機，這個是台灣的優勢，必須要去善用。

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張國煒強調，星宇存在最大的目的就是做轉機生意，這是從創立到現在一直想要做的事，星宇要做的是轉運，轉運才會讓星宇活下去，現在已經沒有辦法再像早期只做單點生意，單點生意都是小小的，現在單點生意都是廉價航空在做，「單點你沒辦法跟他拼的啦是不是，3個小時之內的，你現在年輕人，腳痠了，不吃不喝也沒關係啦，新鮮的肝嘛，坐到開始玩就好了，所以其他只剩老人在坐，傳統航空只能做老人生意。」

此外，張國煒也看好，桃園機場第3航廈完工後，對星宇有很大的優勢，就是會讓時間帶增加，就能讓服務品質大幅提升，「現在星宇航空貴賓室空間比較小，裡面沒有廁所，很多人說精品航空為何會有這樣窘境，實際上是因為太晚加入，第1航廈空間利用很緊，貴賓室是好不容易硬擠出來的空間。

張國煒說，直到第2航廈的貴賓室才比較紓解，但還是無法達到精品航空要求，因此第3航廈會有精品級的貴賓室開張，因此第3航廈對星宇來講是很重要的，可更滿足營運需求。