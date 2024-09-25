優先更新8千箱貨櫃船　蔡豐明：鞏固現有運力兼顧成長需求

▲陽明新任董事長蔡豐明表示將鞏固現有運力，兼顧成長需求。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運新任董事長蔡豐明今（25）晚在與媒體首次餐敘時指出，上級對陽明的期許是做好本業，公司已草擬中長期計畫，將鞏固現有運力，兼顧成長需求，現有貨櫃船隊當中有6艘平均船齡已達22年的5500箱（20呎櫃）貨櫃船將優先汰舊換新，改以8000箱貨櫃船取代，後續有16艘1500-1800箱貨櫃船需要陸續汰換，在萬箱級貨櫃船部分，考慮競爭力也須適度擴建。

陽明現有4艘1500箱與12艘1800箱貨櫃船，船齡接近20年，由於船況很好，可以多用些年，但也是需要開始規劃分批汰換，至於現有20艘萬箱及貨櫃船，有10艘已經租改購，另10艘將於2025年開始屆滿10年租期，公司將動用延租權做續租。

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另考慮像在歐洲線現有THE聯盟明年2月改組為Premier聯盟後，會與業界龍頭地中海航運聯營，在其他船公司都使用萬箱甚至兩萬箱船舶情況下，考慮單位成本與市場競爭力，也需要適度擴建萬箱級以上貨櫃船。

至於子公司光明海運，因為目前新造船造價太高，暫時還不考慮建造新船，但也會研究在適當時機汰舊換新與擴充運力。

蔡豐明是在今年7月26日以海洋大學航運管理學系教授兼系主任身分借調出任陽明董事長，他表示接下新職有一點點開心，但也有一點點憂慮，開心是能為國家多做點事，憂慮是暑假突然沒有了，上任近兩個月，深切體會實務市場的不同，要把事情做好，就要非常努力，用心與董事會、員工做好溝通。

今年公司有不錯的獲利，第三季雖然市場運價往下走，因結航遞延因素，業績表現不會比第二季差，公司將向董事會爭取明年員工調薪3%，另公司也建立制度，EPS如果-2元以上就不調薪。

明年的市場變化莫測，他不敢做預測，必須審慎應對。