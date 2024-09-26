轉型「新國巨」強攻AI市場！陳泰銘：所有AI應用領域絕不缺席

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

被動大廠國巨（2327）26日首次舉辦國際AI論壇。國巨董事長陳泰銘表示，國巨已經掌握所有AI需要的產品線，目前看來AI需求正持續轉變及進化，市場也不斷尋找最有成本優勢、省電、最強大的解決方案，國巨也投入研發資源，因應被動元件、感測器及功率半導體的需求都大幅上升，他用一句話簡單形容：「國巨在AI所有的應用領域，絕對不會缺席。」

陳泰銘指出，上一次台灣在這科技演進的正中心扮演重要角色，可能要追溯到2000年的個人電腦（PC），還有2008年的智慧型手機，國巨非常榮幸能直接參與這麼重要的科技事件，也就是AI的崛起。國巨從PC及智慧型手機的發明後，也有「質」和「量」的改變，而這只是轉變的開端。

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國巨於1977年成立並開始販售晶片電阻，除了自身業務擴展，也歷經多個重要國內外併購的里程碑，其中，有2000年的飛利浦的先進陶磁材料元件部門，以及2間百年美國上市公司如2018年的普思（Pulse Electronics）、2019年的基美（Kemet），還有2023年的2間歐洲如德國賀利氏工業集團（Heraeus）、法國施耐德電機（Schneider Electric）的「感測器事業部」，國巨經歷一段本質上的轉變。

「國巨已經不是你以前認識的國巨。」陳泰銘表示，國巨真正的轉型之路，從2018年開始，至今已歷經6年，並持續轉型中。其實，國巨的生意從過去以標準品為主、轉型為以高階特殊品為主的公司，提供技術、設計、客製化及高信賴性解決方案，給予全球20多萬家客戶在地的技術支援及服務。

陳泰銘說，國巨之前與一般大中華區的零組件廠商一樣，營收占比約有80%至90%，但就現階段來說，國巨正逐步脫離大中華區的依賴，如今已經降到70%占比，並且是以大量、價格競爭的產業，像是手機與筆電等，在經過普思跟基美的併購而加入後，國巨內部做了很多的調整。

另一方面，在國巨2023年的資料中，就應用面來看，大約有65%的營收是來自車用、工規、醫療及國防航太等高進入門檻，屬於相對穩健成長的市場。就營收區域來看，北美占23%，歐盟24%，中國則降低至24%，其他市場包括日本、韓國等非大中華的亞洲國家則占29%；國巨客戶分布相當多元化，大中華地區整體營收不到25%，其餘75%營收則平均分配歐美高端市場。

陳泰銘強調，市場的好壞仍會影響生意，因為電子元件及科技業有本身的景氣循環，但國巨做出這樣的轉變，其實就是要讓投資人了解國巨本質上的不同，必須要歷經過一兩次的科技不景氣，才能透過數字體現來看國巨這些年來的策略，從2022年末至今的科技產業的疲弱，就可以看出國巨體質的改善。

此外，國巨在營收及獲利能力方面，年對年的百分比上都優於同業。這也映證了國巨即便減少大中華區的生意，也能持續保持競爭能力，且提高稼動率並把重心放在高門檻、具有成長性的高端市場。

陳泰銘也說，目前國巨全球有4萬2,000名同仁，其中有85%是外籍人士，全球共有53個製造基地，分布在35個國家。在地緣政治影響下，客戶要求供應商需要有除了中國以外的生產基地，也就是所謂的「China+1」供應鏈策略，事實上，國巨已經是「China+34」的公司了。

「AI是一個不可逆的長期趨勢！」就整個產業來看，陳泰銘認為，截止現在，AI相關應用包含資料中心、伺服器、AI PC、AI手機等皆陸續蓬勃發展，從市場角度而言，國巨能確定的事情是，全世界科技大廠如亞馬遜（Amazon）、Meta、輝達（NVIDIA）的AI軍備競賽，在未來幾年肯定會有極大的投資及競爭，也期待新的軟體應用進而帶動現有硬體，或是現在難以想像的新型電子產品的銷售。