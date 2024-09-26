志信、台驊、中環相繼賣出貨櫃航運股　陽明今日成交張數逾20萬　

▲陽明海運今日股票成交張數名列第一，破20萬張。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

本周內繼志信(2611)、台驊控股(2636)之後，中環(2323)今(26)日也公告賣出貨櫃航運股，賣的是陽明(2609)4650張，賺進1118萬元，該公司還持有陽明8049張。陽明今日股票成交張數名列第一，破20萬張。

這一周先是周一志信出清長榮股票1700張，昨日台驊賣出長榮1850張，還持有4850張。國內長期追蹤貨櫃航運股的法人指出，美東罷工可能讓貨櫃航運股變得熱門，三家上市公司賣出貨櫃股，除了賺取獲利，也分散風險，不過罷工畢竟是短期事件，罷不罷，罷多久沒人能說，賭的成分很高。

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中環今日下午公告指出，自本月19日至26日，公司以每股68.2元處分陽明股票4650張，交易總金額為3.17億元，處分利益1118萬元，處分目的為投資組合。

不過中環昨日才公告自8/20~9/25日期間，取得4800張陽明股票。每單位價格62.52元，取得後持有餘額是6999張，今日公告處分後的持有餘額增至8049張，顯示今日有當沖進出的情況，累計持有金額為529,297,398元。

陽明今天高居上市個股交易張數第一大，單日成交207,435張，總金額為150億元，股價最高來到74.9元，收盤價70.9元，小漲0.5元。

萬海(2615)今日成交133,457張，排名第6，收盤價102.00元，上漲2.30元；長榮成交48,435張，排名第24，收盤價206.00元，下跌3.50元。