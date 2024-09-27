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傳美司法部調查美超微電腦公司　股價聞訊下挫5%

▲▼美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

華爾街日報今天引述知情人士的話報導，美國司法部正在針對美超微電腦股份有限公司（Super Micro Computer）進行調查。消息傳出，美超微股價下跌大約5%。

路透社報導，美國空頭機構興登堡研究(Hindenburg Research)先前稱美超微存在「會計操縱」問題，美超微本月初稍早已予以否認。

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美超微並未立即回應路透社的置評請求。

關鍵字： 美超微電腦美國司法部調查股價會計操縱

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