傳美司法部調查美超微電腦公司　股價聞訊下挫5%

快訊／SOGO新聯名卡 中信銀搶下

發卡量達60萬張、發行長達22年的國泰世華SOGO聯名卡在去（2023）年因SOGO百貨提出仲裁聲請，單方面終止聯名卡策略聯盟合約，在信用卡市場投下震撼彈後，歷時長達一年後，新合作對象今（26）日亮相，中國信託商業銀行將攜手遠東SOGO百貨推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，雙方預計下周四（10月3日）舉行簽約記者會。

收購英特爾可行性存疑 外媒：成真高通信用評級恐降為垃圾級

根據外媒巴隆周刊報導，高通可能收購英特爾引起了華爾街的熱議，不過分析師認為這項合併案似乎不是那麼好，儘管從投資的角度來看，英特爾很有吸引力，但如果高通選擇追加770億美元收購英特爾，其槓桿率將飆升至 8 倍以上，與高收益信貸的槓桿率相當，高通信用評級可能因此被下調至「垃圾級」。

抽中賺2.3萬！泰金-KY下周起公開申購 IKEA、沃爾瑪都是它客戶

抽籤紅包又來了，下周有1檔居家生活類股、家飾鑄件廠泰金-KY（6629）將辦理上櫃增資抽籤，自9／30開始申購，承銷價為109元，若以今（26）日收盤價132元計，抽中1張可賺進2.3萬元。

「最純機器人股」狂飆！廣達小金雞達明登興櫃 首日衝480元大漲3倍

廣達集團小金雞「最純機器人股」發威！旗下廣明（6188）轉投資子公司達明機器人（4585）26日首日登興櫃，認購價格為每股120元，一開盤就以168元衝高，盤中大漲360元，最高價一度來到480元，漲幅翻上3倍，受投資人矚目。

今年26名頭彩中獎人都現身！ 台彩董座笑喊：要破紀錄了

台彩董事長黃志宜今（26）日指出，今年開出19次大樂透與5次威力彩億元以上中獎紀錄，「億萬中獎人目前已全數現身領獎！」由於黃志宜專門負責接待中獎金額破億的幸運兒，他表示，自己在台彩工作期間已累計接待495人，年底前有機會接待「第500位」，讓他笑稱「要破紀錄了」。

航海ETF「昨瘋漲今拉回」！00960早盤跌逾16% 成交量逾5萬張

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）搭上順風船，前一天（25日）收盤大漲3.16元，以最高價19.09元作收，漲幅近20%，創掛牌後新高；不過，今（26日）早盤以15.96元開出，跌幅逾16%，最低下探至15.93元，不但上下波動震盪劇烈，開盤30分鐘成交量即突破5萬張。

國泰金一枝獨秀飆逾6年新高！今年漲幅近5成 市值破兆元

受美國降息、保險商品銷售策略得宜等利多加持，國泰金（2882）近期獲多頭追捧，今（26）日盤中創下68.6元波段高點，為2008年6月以來新高，在金控股中表現一枝獨秀，市值也因股價走揚突破兆元，為台股上市公司第7家。

駭客攻擊 3種資安險幫企業抵抗損失

隨著資訊科技快速進步，電子商務交易蓬勃發展，尤其在生成式人工智慧或雲端技術等快速隨著資訊科技快速進步，電子商務交易蓬勃發展，尤其在生成式人工智慧或雲端技術等快速推動下，網路威脅亦與日俱增，金管會指出，企業可以透過3種類資安險抵抗駭客攻擊後的損失。

萬海看好南美市場需求強勁 參展秘魯出口博覽會

萬海航運（2615）深耕南美多年，看好南美區域經濟成長潛力，新興市場消費需求強勁，預期整體物流市場將持續攀升，今年再度參展秘魯出口博覽會，持續深耕國際運銷市場。

外資大買船票！ 連7天敲進長榮、萬海逾8.5萬張

美東碼頭工人罷工在即，最快10／1就會展開罷工行動，海運運價喊漲、船公司Q4獲利出現想像空間，資金這幾日紛紛往航運族群流入，其中，外資連續7天敲進長榮（2603）及萬海（2615）超過8.5萬張，今日也買超陽明（2609）近2.4萬張。